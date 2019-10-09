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09.10.2019
Военное обозрение

Иран показал С-300 и "Тор-М1", прикрывающие промышленный район в Бушере

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Иранское телевидение публикует репортаж, в котором рассказывается о визите командования вооружёнными силами страны на военную базу в районе Эселуйе. Это крупный промышленный район Ирана, находящийся в провинции Бушир (Бушер). В районе Эселуйе расположены крупные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы, являющиеся ключевыми для иранской экономики.

Источник изображения: кадры ТВ Ирана

В связи с угрозами, высказываемыми в адрес Ирана со стороны ряда стран, и в связи с обвинениями Ирана в том, что якобы именно Иран причастен к удару по объектам нефтедобычи и нефтепереработки Саудовской Аравии, иранское командование приняло решение усилить меры безопасности в промышленном районе страны.

Одной из мер стало выстраивание мощной системы противовоздушной-противоракетной обороны. Так, на снимках можно видеть разнообразные комплексы ПВО, включая российские ЗРК С-300 и тактический зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1" (фото выше).

Источник изображения: кадры ТВ Ирана

Объекты в Эселуйе прикрываются и другими средствами поражения.

Источник изображения: кадры ТВ Ирана

Также демонстрируется работающая загоризонтная РЛС (ЗГРЛС), развёрнутая в том же районе. Заявлено, что дальность обнаружения - до 3000 км.

Источник изображения: кадры ТВ Ирана

Иран не скрывает, что готов ответить на любую агрессию, проявленную в свой адрес. Средства защиты имеются.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
С-300
Тор-М1
Проекты
Тор ЗРК
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