"Скальпы" в ответ на "Лулу"

Ядерные противолодочные авиабомбы – забытая история

55 лет назад, в 1964 году, был создан первый отечественный ядерный авиационно-противолодочный комплекс, состоявший из самолета Бе-12 и глубинной спецбомбы "Скальп". Это стало симметричным ответом американцам.

Штаты и здесь выступили инициаторами гонки вооружений. Первая в мире снаряженная ядерным зарядом (типа W-7 мощностью 5–10 килотонн) противолодочная авиабомба появилась у них уже к середине 50-х годов. Ей присвоили женское имя Betty. Всего промышленность США выпустила, по имеющимся оценкам, 225 таких бомб. Принимать Betty на борт могли самолеты различных типов – от устаревших, но надежных палубных одномоторных поршневых штурмовиков A-1 Skyraider и палубных противолодочных самолетов S-2 Tracker до патрульных самолетов берегового базирования P-2 Neptune, гидросамолетов P5M Marlin и P6M Seamaster. Интересно, что турбореактивный скоростной гидросамолет Seamaster с ядерным вооружением оказался неудачной машиной, равно как и его советский тоже турбореактивный визави Бе-10, рассматривавшийся как возможный носитель ядерного оружия. Увы, летно-тактические характеристики Бе-10 не позволили довести до ума такой его грозный спецвариант (куда более подходящим оказался как раз Бе-12).

“ Города Европы и побережья США могут стать заложниками советских подлодок, вооруженных крылатыми или баллистическими ракетами с ядерными боеголовками ”

Любопытный факт 60-летней давности: в сентябре 1959 года летающая лодка P5M Marlin аварийно сбросила бомбу Betty в заливе Пьюджет-Саунд на тихоокеанском побережье США. Там бомба и покоится до сих пор, к счастью, без ядерного заряда: на "Марлине", как и на ряде других американских самолетов-носителей с внутрифюзеляжным размещением боевой нагрузки, была предусмотрена автоматическая установка узла с делящимся материалом в корпус ядерной бомбы только непосредственно перед ее боевым применением.

Betty продержалась на вооружении авиации ВМС США недолго – в 1960 году от нее отказались. Но не от самой идеи авиационных ядерных глубинных бомб. Ведь Штаты были весьма обеспокоены растущей мощью советского подводного флота. Еще в 1958 году американский исследователь ВМФ СССР Хэнсон Болдуин пророчески отметил: "Атомные субмарины, вооруженные ракетами, будут представлять угрозу не только морским перевозкам, но и стратегическую угрозу Западу. Города Европы и побережья США могут стать заложниками советских подлодок, вооруженных крылатыми или баллистическими ракетами с ядерными боеголовками". Взамен Betty на вооружение авиации ВМС США поступила более совершенная ядерная глубинная бомба Mk-101, она же (опять названная по-женски) Lulu. Мощность ядерной начинки Lulu – 10 килотонн (заряд типа W-34). Ее носителями cтали не только самолеты, в частности базовые патрульные машины P-2 Neptune и P-3 Orion, а также палубные штурмовики А-3 Skywarrior и А-4 Skyhawk, но и вертолеты SH-3 Sea King. Нужно отметить: американские "Нептуны" и "Орионы" брали на борт сразу пару Lulu, что теоретически позволяло им за один вылет уничтожить две подводные лодки.

Первые "красотки" Lulu были переданы флоту в 1958 году, а в отставку их отправили в 1971-м. И вовсе не потому, что американцы отказались тогда от такого оружия. Просто специализированные ядерные глубинные авиабомбы они рационально заменили на двухцелевые Mk-57 мощностью в варьируемом диапазоне 5–10 килотонн. Mk-57, ставшие самыми малогабаритными в истории ядерных авиабомб США, предназначались как для поражения подводных лодок, так и для использования, например, сверхзвуковыми палубными истребителями-штурмовиками F/A-18 Hornet против надводных кораблей и целей на суше (предшественниками Mk-57 в двухцелевом качестве были ядерные бомбы Mk-105 Hotpoint, состоявшие на вооружении недолго – в 1958–1964 годах). К 1991-му в распоряжении авиации ВМС США насчитывалось до 1550 Mk-57, но в следующем году их сняли с вооружения. В Пентагоне посчитали, что начавшееся тогда обвальное сокращение подводного флота бывшего СССР в значительной мере снижает соответствующую потенциальную угрозу на море. И как утверждают американские источники, сегодня в боевом арсенале США нет ядерных глубинных (равно как двухцелевых) авиабомб. Впрочем, даже если и так, стоит ли сомневаться, что их производство может быть возобновлено Штатами в любой момент, причем, надо полагать, на более высоком качественном уровне.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 39 (802) за 8 октября 2019 года