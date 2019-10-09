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09.10.2019
Известия.ru

Лукашенко заявил об опасном градусе недоверия между Россией и Западом

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела, а процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически находится на финальной стадии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на форуме "Минский диалог" 8 октября.

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. <…> Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой — пропасть", — цитирует его "Интерфакс".

По словам белорусского лидера, эксперты обеих сторон "рисуют ужасающе правдоподобную картину: всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны".

Ситуация усугубляется выходом США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам Лукашенко, если стороны не договорятся о продлении Договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), то через два года все "отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться".

В связи с этим белорусский лидер предложил "собраться и обсудить" данную проблему. Кроме того, Минск готов выступить разработчиком многосторонней политической декларации о неразмещении ракет, ранее запрещенных ДРСМД.

В Минске и ранее предлагали отказаться от РСДМ и разработать декларацию о неразмещении таких ракет. Президент России Владимир Путин в сентябре направил в ряд стран, в том числе участниц НАТО, предложение о введении соответствующего моратория. В альянсе ответили, что письмо получили, но инициативу российского лидера считают не заслуживающей доверия.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва не раз опровергала обвинения американской стороны и в ответ на действия Вашингтона также решила приостановить выполнение условий соглашения.

В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США, а уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Снаряд поразил условную цель.

Позднее американские власти заявили, что развернут новые высокоточные ракеты и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой к началу 2020-х годов.

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