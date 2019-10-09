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09.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре

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Источник изображения: Владимир Гердо/ТАСС

Согласно новому контракту на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34, сборку самолетов придется перенести из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре, говорит источник, близкий к Минобороны.

Как сообщил источник газеты "Ведомости", всего Новосибирский авиазавод (НАЗ; филиал АФК "Сухой"; входит в ОАК) построил для Минобороны 132 Су-34. При том, что завод мог ежегодно передавать военным 14-16 бомбардировщиков, сейчас осталось передать всего четыре машины. Соответственно, встал вопрос о том, сколько самолетов готовы законтрактовать военные в рамках ГПВ на 2018–2027 годы.

По словам источника, подписание нового контракта на Су-34 может пройти в конце 2019-го – начале 2020 года. Военные готовы приобрести 48 машин, но при этом производство упадет до шести единиц в год.

"Дискуссия идет о том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске или же логичнее перевести сборку на основную площадку "Сухого" – завод в Комсомольске-на-Амуре. При таком решении в Новосибирске останется агрегатное производство", – заявил источник.

Как пишет издание, на НАЗе уже собирают элементы конструкции для Sukhoi SuperJet, стратегического бомбардировщика Ту-160, а в будущем возможна сборка больших беспилотников "Охотник".

В ОАК заявили, что сегодня доля загрузки завода в рамках межзаводской кооперации составляет уже более 40% от общего производства. Она будет расти, на сегодня нет никаких решений об изменении производственной модели предприятия.

"С учетом ожидаемого уменьшения гособоронзаказа идет проработка различных вариантов развития индустриальной модели ОАК в целом и места каждого предприятия в этой модели, включая НАЗ", – сообщил источник в корпорации.

Напомним, 20 мая издание "Тайга.инфо" со ссылкой на собственные источники на предприятии сообщило, что завод лишается производства Су-34, которое переносится в Комсомольск-на-Амуре, а сотрудников массово сокращают. После этого представитель Объединенной авиастроительной корпорации заявил, что информация о принятии такого решения не соответствует действительности, а "набор или оптимизация персонала на предприятии происходят в обычном режиме".

В свою очередь полпред президента в Сибири Сергей Меняйло заявлял, что любое решение, которое будет принято в отношении дальнейшего развития Новосибирского авиазавода им. Чкалова, "будет принято взвешенно и обоснованно". Детали он уточнять не стал.

Напомним, в мае Новосибирский авиазавод им. Чкалова, выпускающий истребители-бомбардировщики Су-34, начал сокращение сотрудников.



Дмитрий Зубарев

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Продукция
Су-34
СуперДжет-100
Ту-160
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