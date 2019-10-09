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09.10.2019
Интерфакс-АВН

Более тысячи артиллеристов Черноморского флота принимают участие в лагерном сборе

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122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика"
122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Более тысячи военнослужащих из состава ракетно-артиллерийских соединений и частей Черноморского флота (ЧФ) задействованы в лагерном сборе на общевойсковых полигонах Крыма и Кубани, сообщает во вторник штаб ЧФ.

"С военнослужащими проводятся занятия по управлению артиллерийским огнём, в которых задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град", 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", а также миномёты "Сани" и "Поднос", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что артиллеристы отрабатывают слаженность действий разведывательных и огневых контуров в составе подразделений, а также способы применения артиллерии в ходе высадки воздушного и морского десанта.

"Кульминацией лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты ЧФ с проведением артиллерийских стрельб, выброски воздушного десанта с самолётов Ил-76 и высадки БТР-82А с морским десантом с больших десантных кораблей для захвата побережья", - подчеркивается в пресс-релизе.

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Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
БТР-82
БТР-82А
Гвоздика
Град РСЗО
Д-30 2А18
Ил-76
Нона-С
Проекты
Военные учения
ЧФ
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