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09.10.2019
Военно-промышленный курьер

На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские силы специального назначения еще никогда не были так хорошо обучены и оснащены. Свои плоды принес в первую очередь опыт, полученный в Сирии (и наверняка на Донбассе), который находит отражение в проводящихся на полигонах учениях. Сирийская интервенция и потенциальные региональные угрозы также склоняют армейский спецназ и элитарные Силы специальных операций модифицировать тактику действий.

Польский портал Defence24 отмечает, что в Сирии удалось опробовать в том числе новые типы вооружений, такие, как ручной пулемет РПК-16 калибра 5,45 мм. Также обращает на себя то, что специалисты из ССР активно использовали в этой стране глушители (ПБС). Вошло в практику применение современных прицелов, тепловизоров, приборов ночного видения, лазерных дальномеров, многофункциональных средств наблюдения и так далее.

Интенсивность учений на полигонах возросла. Силы специального назначения выполняют задачи, связанные с наводкой артиллерии и авиации, обнаружением и ликвидацией пунктов командования и командующих противника, использованием снайперских пар. Они высаживаются с самолетов и вертолетов, проводят разведывательно-диверсионные рейды в тыл неприятеля, используют технические средства разведки и так далее.

Операции проводятся в любое время суток, при любой погоде и на любой местности. В ходе учений бойцы применяют и испытывают новые виды оружия и оснащения, выбирая их в соответствии с выполняемой задачей. Например, как эффективное средство огневой поддержки зарекомендовал себя в Сирии ракетный комплекс "Корнет", который позволяет поражать бронированные и небронированные цели. При этом при решении многих задач успешно использовались также "старые" СПГ-9 или АГС-17.

Следует упомянуть также о специальной вертолетной эскадрилье, предназначенной для взаимодействия со спецназом, которая выполняет сейчас самые сложные задачи. Она была создана на 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке. Говоря о взаимодействии между экипажами вертолетов и линейными, а также специальными или разведывательными подразделениями, следует учитывать, что получившие опыт в ходе сирийской миссии пилоты могут проводить сложные операции по переброске спецназовцев: это полеты ночью и в гористых районах, заход на низкой высоте с использованием рельефа местности и так далее.

Нужно также отметить, что сирийский опыт включает в себя операции как в пустынной, так и в горно-лесистой, а также урбанизированной местности. Ценные знания в области планирования, разведки и анализа (а не только непосредственно проведения специальных операций), получили представители командного состава разного уровня, в том числе из Командования сил специальных операций.

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Страны
Польша
Россия
Сирия
Продукция
АГС-17
Корнет
РПК-16
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
09.10.2019 06:17
Смешанная вертолетная эскадрилья из 10-12 Ка-60 + 4-6 Ка52 должна быть при каждой бригаде Спецназа, сколько можно "тренироваться на кошках" и закрывать глаза на собственный опыт афганской и чеченских войн...
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