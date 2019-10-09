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09.10.2019
Интерфакс-АВН

Генсек ООН призвал к сдержанности в Сирии

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш.
Источник изображения: © EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA

Нью-Йорк (ООН). 7 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к максимальной сдержанности все стороны, участвующие в военных действиях в Сирии, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

По словам Дюжаррика, Гутерриш следит за ситуацией на северо-востоке Сирии со "значительной обеспокоенностью", а ООН продолжает контакты с основными участниками конфликта в Сирии.

В частности, Гутерриша беспокоят риски, с которыми столкнутся мирные жители в случае обострения конфликта в Сирии, отметил Дюжаррик.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии. Анкара уже долгое время планирует операцию в Сирии против курдов, которых считает террористами. США, в свою очередь, совместно с курдами боролись против боевиков из ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

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Страны
Сирия
США
Турция
Компании
ООН
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