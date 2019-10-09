Войти
09.10.2019
Военно-промышленный курьер

Цветы на окнах могут помешать ВКС России успешно выполнять боевые задачи

309
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

"В целях организации работы командиров" главком ВКС России Сергей Суровикин приказал в кабинетах командиров соединений, воинских частей и подразделений убрать из кабинетов цветы, со стен - картины, календари и документы не в рамках.

Соответствующая телеграмма была разослана командирам воинских частей ВКС с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин. В ней указано, что это необходимо "в целях организации работы командиров".

"В соответствии с устными указаниями главнокомандующего ВКС и в целях организации работы командиров (начальников штабов) соединений, воинских частей и подразделений… командирам (начальникам штабов) соединений, воинских частей и подразделений из кабинетов убрать: цветы, календари со стен, картины, со стен документы, находящиеся не в рамках", - приводит выдержку из телеграммы Суровикина РБК.

EADaily напоминает, возглавлявший российскую группировку войск в Сирии генерал-полковник Герой РФ Сергей Суровикин назначен указом президента главкомом ВКС РФ в ноябре 2017 года. Суровикин стал первым главой ВВС/ВКС России и СССР с 1920-х гг., не имеющим опыта полетов и работы в авиации.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
Сирия
Продукция
НИТКА
Похожие новости
21.09.2018
Винтокрылый "заяц". Как Ми-1 проложил вертолетам дорогу в небо
18.09.2018
Huffington post (Канада): НАТО, останови свой полет
20.11.2017
Пентагон хочет закрыть ненужные базы
20.01.2017
Военные достижения лауреата премии мира Барака Обамы
12.05.2015
«Кузькина мать-2»: КВЗ воскресит убийцу американских подлодок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:17
  • 1
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 09.10 05:44
  • 13
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 09.10 04:00
  • 2
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 00:10
  • 116
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.10 21:43
  • 12
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 20:06
  • 4
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 20:01
  • 3
Официальный Дамаск контролирует почти всю территорию Сирии - Минобороны РФ
  • 08.10 19:54
  • 1
Редкий зверь: вертолет-штурмовик Ка-29 замечен на учениях морпехов
  • 08.10 19:40
  • 1
СМИ сообщили о контракте между РФ и Китаем на разработку программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 19:05
  • 15
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 18:50
  • 4
Проект вертолета Bell 360 Invictus
  • 08.10 18:44
  • 34
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 08.10 18:09
  • 1
We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник
  • 08.10 17:58
  • 1
Китайская армия отказывается от автомата-буллпапа QBZ-95
  • 08.10 15:30
  • 1
ВКС завершили тестирование нового спутника "ГЛОНАСС-К"