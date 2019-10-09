Цветы на окнах могут помешать ВКС России успешно выполнять боевые задачи

"В целях организации работы командиров" главком ВКС России Сергей Суровикин приказал в кабинетах командиров соединений, воинских частей и подразделений убрать из кабинетов цветы, со стен - картины, календари и документы не в рамках.

Соответствующая телеграмма была разослана командирам воинских частей ВКС с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин. В ней указано, что это необходимо "в целях организации работы командиров".

"В соответствии с устными указаниями главнокомандующего ВКС и в целях организации работы командиров (начальников штабов) соединений, воинских частей и подразделений… командирам (начальникам штабов) соединений, воинских частей и подразделений из кабинетов убрать: цветы, календари со стен, картины, со стен документы, находящиеся не в рамках", - приводит выдержку из телеграммы Суровикина РБК.

EADaily напоминает, возглавлявший российскую группировку войск в Сирии генерал-полковник Герой РФ Сергей Суровикин назначен указом президента главкомом ВКС РФ в ноябре 2017 года. Суровикин стал первым главой ВВС/ВКС России и СССР с 1920-х гг., не имеющим опыта полетов и работы в авиации.