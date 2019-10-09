Лукашенко предлагает принять декларацию о неразмещении РСМД

Минск. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой разработки и принятия декларации ответственных сторон о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

"Готовы взять на себя инициативу и даже разработку текста этого документа", - сказал Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

"Понятно, что такая декларация не является равноценной заменой Договора об РСМД. Но исходим из того, что она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений", - продолжил президент.

Он выразил надежду, что такой документ получит поддержку многих государств и станет практическим вкладом в реализацию инициативы Минска по запуску международного диалога о безопасности.