Вне зоны доступа: система A2/AD стала камнем преткновения для НАТО

Оценка боеспособности вооруженных сил происходит по набору различных критериев. Сравнивают отдельные образцы вооружения и военной техники, тактические возможности воинских соединений батальонного уровня, боевую слаженность между различными подразделениями во время выполнения общей боевой задачи. На основе этих сравнений формируют различные рейтинги, которые публикуют авторитетные военные институты, такие как International Institute for Strategic Studies (Международный институт стратегических исследований, Лондон), Stockholm International Peace Research Institute (Стокгольмский институт исследования проблем мира), Atlantic Council (Атлантический совет) и RAND Corporation.

Из этих исследований мы узнаем много терминов и понятий, которыми оперируют командования вооруженных сил стран НАТО при оценке боевых возможностей своих армий и армий противника. Одним из самых популярных терминов в критериях оценок является понятие anti-access/area-denial или сокращенно A2/AD, которым обозначается территория, где вооруженные силы США и стран НАТО не смогут действовать в полной мере из-за того, что их войска оказываются в уязвимом положении для средств поражения армии противника.

Зная параметры такой зоны, армия США создает две группировки - одна из которых подавляет средства обороны, обеспечивающие защиту зоны A2/AD, а другая выполняет задачу по уничтожению основных сил противника на всю глубину действия КРМБ и тактической авиации. Понять, как работает этот механизм можно на примере войн против Ирака, которые вели США и их союзники из блока НАТО.

Характер боевых действий антииракской коалиции в Ираке был обусловлен доктриной Air Land Battle, которая была принята в США в рамках "Второй компенсационной стратегии" - основной стратегии боевых действий вооруженных сил США до 2025 года, которая предусматривала установления господства в воздухе и создание в США высокоточных вооружений для достижения превосходства над Советским Союзом в период "холодной войны". Суть доктрины Air Land Battle заключался в многократном превосходстве огневых средств поражения над силами обороны противника. Например, за все время боевых действий против Ирака армия США использовала 1607 крылатых ракет. С учетом применения авиабомб, ракет класса "воздух-земля" и артиллерийского огня можно говорить о том, что Air Land Battle - это тактика выжженной земли, после которой сухопутные войска коалиции США занимались уничтожением отдельных очагов сопротивления иракской армии.

Однако, последующий разбор боевых операций на Ближнем Востоке показал, что неудачи этой стратегии обусловлены множеством факторов, которые ранее не принимались всерьез, а именно сопротивление населения страны, которая подверглась вторжению армии США. Характерный пример, Афганистан - страна, которую США не могут усмирить с 2001 года. Как оказалось это только половина причин неудач американской армии, другая заключается в том, что у США появилось множество противников, которые, благодаря развитию своих военно-промышленных комплексов, создают непреодолимую зону A2/AD по периметру своих госграниц.

Как раз для анализа этой темы американское издание The National Interest опубликовало статью своего эксперта Дэйва Маджумдара NATO's Mighty Military vs. Russia's A2/AD Missile Machine and Air Defenses: Who Wins? (Мощные вооруженные силы НАТО против российского комплекса сдерживания A2/AD и систем ПВО: кто победит?), в которой приводят слова Филипа Бридлава, генерала ВВС США, бывшего командующего силами США в Европе произнесенные 29 июня в Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies):

"У нас есть инструменты, но у нас их недостаточно. А темпы, которыми нам придется уничтожить эти зоны A2/AD, чтобы иметь возможность развернуть наши силы, будут зависеть от наших дополнительных резервов, с помощью которых мы сможем нанести удар по этим комплексам A2/AD"

Бридлав по старинке делает упор на средства воздушного нападения, однако признает, что этих средств недостаточно. Поэтому помощь СВН должны оказать сухопутные войска США: "Нам нужно больше высокоточных наземных средств большой дальности и высокой живучести" Фактически Бридлав озвучил мысли другого военачальника - генерала Дэвида Перкинса, командующего армейским командованием разработки обучения и доктрин (TRADOC). В 2017 году генерал Перкинс в статье, опубликованной в журнале военной академии Вест-Поинт, сказал, что "Россия на высоком уровне проводит операции с глубоким взаимодействием родов войск, и США отстали в этом направлении".

Поэтому в решении задачи преодоления и подавления зоны A2/AD, армия США должна работать на основе мультидоменной стратегии, создавая "окна превосходства" на конкретном ТВД. Суть мультидоменной стратегии состоит в смешанном применения средств разных военных доменов - сухопутного, морского, воздушного, кибернетического, космического, которые "позволят вооруженным силам США свободно маневрировать и пробивать зоны A2/AD противника". Отработка этой стратегии идет во время многочисленных учений, которые проходят в странах НАТО с 2018 года. Результат учений известен - боевой слаженности между "военными доменами" пока не наблюдается.

В России же как раз наоборот. По признанию зарубежных экспертов, Россия имеет преимущество не только в организации обороны зоны A2/AD, но и в средствах ведения общевойскового боя, а также в "средствах радиоэлектронной борьбы и кибернетической войны". Поэтому армии США и ее союзникам придется пересмотреть свои военные программы и создать взаимодействующие между собой комплексы вооружений, которые смогут "взломать" российскую зону A2/AD, победить ее армию и…

Но вот ведь незадача, российская военная доктрина в этом случае допускает применение своего ядерного оружия, которое оснащается гиперзвуковыми маневрирующими боеголовками, способными легко преодолевать существующую и перспективную зону A2/AD любого вероятного противника. "Создадим ли мы свою собственную систему A2/AD?- сокрушается Бридлав. - Это ответственный шаг".

Действительно, есть над чем подумать натовским "ястребам". Ведь при любой агрессии против России наши МБР, гиперзвуковые комплексы и "оружие возмездия" ударят не только по источникам этой агрессии, но и по центрам, где принималось решение на эту агрессию. Поэтому я надеюсь, что в противостоянии НАТО и России победит все-таки разум и инстинкт самосохранения, так как после военного противостояния, которое однозначно будет глобальным, ветеранов Третьей мировой войны не будет.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")