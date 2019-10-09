К родным берегам: "Морской старт" возвращается в Россию

Космодром "Морской старт" готов к отплытию из США в Россию

Пусковая платформа "Морской старт" может в скором времени отправиться в Россию. С нее уже снято украинское оборудование, для отправки платформы осталось только дождаться разрешения властей США.

Пусковая платформа проекта "Морской старт", которая находится во владении российской группы компаний S7, подготовлена к отправке из США в Россию.

Для предстоящей бусировки с платформы уже снято все иностранное оборудование, сообщили РИА "Новости" два источника в ракетно-космической отрасли.

С платформы "Одиссей" уже демонтировали оборудование производства США и Украины,

подготовив ее к перебазированию на Дальний Восток. С платформы снято информационно-связное оборудование компании Boeing и пусковое оборудование для ракеты "Зенит" от "Южмаша". Оно складировано в порту приписки "Морского старта" - Лонг-Бич (Калифорния, США).

Судно готово к переходу в Россию, однако требуется разрешение на перебазирование от государственного департамента США. "Ведутся переговоры", - сказал источник.

Ранее о возможности транспортировки платформы на Дальний Восток заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я хочу, чтобы мы с компанией S7 организовали проект "Морской старт", чтобы условно в городе Большой камень под Владивостоком будет грузиться эта ракета "Союз-5" на их корабль. Мы будем выводить этот корабль в экватор", - сказал чиновник, выступая на лекции в МГУ.

Планируется, что при запуске с экваториальных широт грузоподъемность "Союза-5" увеличится с 17 до 22-23 тонн.

Это заявление было ответом Рогозина на вопрос одного из студентов о том, собирается ли тот каким-то образом конкурировать с Илоном Маском. "Не я буду конкурировать с Илоном Маском. Я сделаю все возможное, чтобы создать наших русских Масков, и для того, чтобы они кое-кому натерли кое-что", - добавил тогда Рогозин.

Морской старт

Проект "Морской старт" был задуман в начале 1990-х годов на фоне активного развертывания в космосе группировок коммерческих спутников. Идея запуска ракет с морской платформы сулила немало выгод, в первую очередь, связанных с возможностью осуществлять пуски с экваториальных широт. Благодаря вращению Земли запуск с района экватора позволяет ракете приобрести немалую дополнительную скорость, в направлении орбитального движения, что в конечном итоге позволяет увеличить грузоподъемность и снизить стоимость пуска.

В создании платформы принимали участие американская фирма Boeing, российская РКК "Энергия", норвежская Kvaerner, а также украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш".

Эти предприятия и стали учредителями проекта "Морской старт", который был официально запущен в 1995 году. В качестве базового порта был выбран порт Лонг-Бич, к 1998 году было завершено и строительство стартовой платформы "Одиссей",

которая была выполнена на базе морской самоходной платформы для добычи нефти.

Платформа оснащена стартовым столом, установщиком ракет, оборудованием для заправки компонентами топлива и другими системами, обеспечивающими подготовку и запуск ракеты. Монтаж ракетных систем, пускового и вспомогательного оборудования проводился на верфи "Кварнер-Выборг-Верфь" в Выборге (Россия).

С самого начала морская платформа проектировалась и использовалась для запусков украинско-российской ракеты Зенит-3SL. Сама ракета производилась украинским конструкторским бюро "Южное", российская РКК "Энергия" производила для нее разгонный блок ДМ-SL.

До событий на Украине 2014 года предприятия Роскосмоса производили около 80% компонентов для ракет "Зенит".

До 2014-го по программе "Морской старт" было совершено более 30-ти успешных запусков космических аппаратов (в том числе, и тяжелых), на орбиту было выведено свыше 150 тонн полезной нагрузки.

Из-за обострения российско-украинских отношений деятельность космодрома была заморожена в 2014 году, после чего в течение двух лет велись переговоры о продаже проекта.

Осенью 2016 года проект был продан российской группе S7, причем для осуществлении пусковой деятельности было создано особое подразделение S7 Space. "Мы рассчитываем, что без больших вложений в модернизацию Sea Launch сможем сделать до 70 пусков в течение 15 лет. Наш подход к ведению бизнеса кардинально отличается от многих компаний - мы не будем продавать обещания, мы будем продавать запуски только на готовых ракетах-носителях. Сначала ракеты, и только потом - покупатель", - говорил тогда генеральный директор S7 Group Владислав Филев.

Сначала планировалось, что компания сможет продолжать запуски собранных на Украине "Зенитов", однако в марте 2019 года стало известно, что владелец плавучего космодрома приостановил производство этих ракет.

В настоящее время планируется, что с плавучего космодрома будут запускаться российские ракеты среднего класса "Союз-5". Адаптацию этих ракет под морские запуски должна выполнить РКК "Энергия".

Отдел "Наука"