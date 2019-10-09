Defence 24 (Польша): российский спецназ применяет полученный в Сирии опыт

Российский спецназ еще никогда не был так хорошо обучен и оснащен, как сейчас, пишет издание. Он способен проводить и локальные, и масштабные операции, меняя методы и оснащение в зависимости от ситуации. Такой разносторонний опыт военные приобрели в Сирии, значительно повысив уровень профессионализма.

Российские силы специального назначения еще никогда не были так хорошо обучены и оснащены. Свои плоды принес в первую очередь опыт, полученный в Сирии (и наверняка в Донбассе), который находит отражение в проводящихся на полигонах учениях. Сирийская интервенция и потенциальные региональные угрозы также склоняют армейский спецназ и элитарные Силы специальных операций модифицировать тактику действий.

В течение многих лет слабой стороной подчиняющихся министерству обороны РФ сил специального назначения было оснащение низкого качества. Сейчас ситуация изменилась. Появились современные и опробованные в бою вооружения, а также индивидуальная и групповая экипировка производства как западных так и российских компаний. И армейский спецназ, и ССО могут свободно выбирать оборудование в зависимости от своих предпочтений и оценки его эффективности.

В Сирии удалось опробовать в том числе новые типы вооружений, такие, как ручной пулемет РПК-16 калибра 5,45 мм. Также обращает на себя то, что специалисты из ССР активно использовали в этой стране глушители (ПБС). Вошло в практику применение современных прицелов, тепловизоров, приборов ночного видения, лазерных дальномеров, многофункциональных средств наблюдения и так далее.

Интенсивность учений на полигонах возросла. Силы специального назначения выполняют задачи, связанные с наводкой артиллерии и авиации, обнаружением и ликвидацией пунктов командования и командующих противника, использованием снайперских пар. Они высаживаются с самолетов и вертолетов, проводят разведывательно-диверсионные рейды в тыл неприятеля, используют технические средства разведки и так далее. Операции проводятся в любое время суток, при любой погоде и на любой местности. В ходе учений бойцы применяют и испытывают новые виды оружия и оснащения, выбирая их в соответствии с выполняемой задачей. Например, как эффективное средство огневой поддержки зарекомендовал себя в Сирии ракетный комплекс "Корнет", который позволяет поражать бронированные и небронированные цели. При этом при решении многих задач успешно использовались также "старые" СПГ-9 или АГС-17.

Специальные операции могут иметь разный характер и масштаб, в них может принимать участие как одна группа из нескольких или пары десятков человек, так и несколько групп. Например, в ходе учений "Центр-2019" с самолетов Ил-76МД одновременно десантировались 80 спецназовцев, задача которых состояла в том, чтобы обнаружить объекты ПВО противника и навести на них высокоточное оружие. В разных подразделениях отрабатывается высадка с самолетов и вертолетов днем и ночью, на сушу и на воду.

Сейчас спецназ оснащают автомобилями нового поколения, которые позволят повысить эффективность этих сил. Речь идет прежде всего о бронеавтомобиле КамАЗ "Тайфун-К", бронемашинах "Рысь", а также различных версиях автомобиля ГАЗ "Тигр". Они использовались (и продолжают использоваться) в Сирии, а что отразилось на теории и практике применения этой техники, а также позволило ее модифицировать. В первую очередь силы специального назначения получили специальную версию бронемашины "Тигр-М (АCН 233115 "Тигр-М" СПН), созданную в опоре на наблюдения, сделанные в ходе "сирийской контртеррористической операции". Автомобили оснастили средствами электронной борьбы, в частности, системами подавления сигналов, приводящих в действие самодельные взрывные устройства.

На полигонах отрабатывается переброска сил в тыл противника на вертолетах и самолетах (обычно за ней следует марш-бросок), а также рейды с использованием автомобилей "Тайфун-К" или "Тигр-М" СПН. Опыт современных конфликтов, в том числе в Сирии и Донбассе, показал, что непрерывной линии фронта больше нет, поэтому сторона, ведущая разведку в реальном времени и обладающая инициативой, может проводить разного рода специальные операции. В случае необходимости она использует тяжелую технику (например, в Сирии были задействованы БТР-82А) или, напротив, легкие автомобили "багги" и квадроциклы, доставленные воздушным путем. Бойцы ССР перемещались в Сирии также на гражданских пикапах - автомобиле, который широко используется в регионе конфликта.

Интервенционные силы, в том числе спецназ, широко использовали в Сирии беспилотные аппараты разного рода. Их применение даже в небольших отрядах специального назначения стало обычным явлением. Прибывая на место операции, специальная группа использует дроны и другие средства технической разведки, чтобы оценить ситуацию, а потом приступает к выполнению задания.

Бойцы поддерживают связь и передают данные при помощи мобильной системы КРУС "Стрелец", благодаря которой можно быстро навести на цель артиллерию или авиацию. "Стрелец" произвел революцию в российском спецназе: он позволяет не только взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени членам одного подразделения, но и согласовывать действия с другими видами войск, передавая им данные и координаты. Переход на контрактную систему службы и участие в вооруженных конфликтах (массово в Сирии и отчасти в Донбассе) сил специального назначения, подчиняющихся министерству обороны РФ (о других специальных силах, например ФСБ или Росгвардии мы здесь не говорим), значительно повысил уровень профессионализации "командос". В Силах специальных операций, созданных по образцу американских "зеленых беретов", боевые подразделения формируются только из офицеров.

В завершение следует упомянуть также о специальной вертолетной эскадрилье, предназначенной для взаимодействия со спецназом, которая выполняет сейчас самые сложные задачи. Она была создана на 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке. Говоря о взаимодействии между экипажами вертолетов и линейными, а также специальными или разведывательными подразделениями, следует учитывать, что получившие опыт в ходе сирийской миссии пилоты могут проводить сложные операции по переброске спецназовцев: это полеты ночью и в гористых районах, заход на низкой высоте с использованием рельефа местности и так далее.

Нужно также отметить, что сирийский опыт включает в себя операции как в пустынной, так и в горно-лесистой, а также урбанизированной местности. Ценные знания в области планирования, разведки и анализа (а не только непосредственно проведения специальных операций), получили представители командного состава разного уровня, в том числе из Командования сил специальных операций.

Марчин Гавенда (Marcin Gawda)