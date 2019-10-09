Войти
09.10.2019
ИноСМИ

Defence 24 (Польша): российский спецназ применяет полученный в Сирии опыт

363
0
+1
Сотрудники соединения специального назначения во время учений
Сотрудники соединения специального назначения во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Российский спецназ еще никогда не был так хорошо обучен и оснащен, как сейчас, пишет издание. Он способен проводить и локальные, и масштабные операции, меняя методы и оснащение в зависимости от ситуации. Такой разносторонний опыт военные приобрели в Сирии, значительно повысив уровень профессионализма.

Российские силы специального назначения еще никогда не были так хорошо обучены и оснащены. Свои плоды принес в первую очередь опыт, полученный в Сирии (и наверняка в Донбассе), который находит отражение в проводящихся на полигонах учениях. Сирийская интервенция и потенциальные региональные угрозы также склоняют армейский спецназ и элитарные Силы специальных операций модифицировать тактику действий.

В течение многих лет слабой стороной подчиняющихся министерству обороны РФ сил специального назначения было оснащение низкого качества. Сейчас ситуация изменилась. Появились современные и опробованные в бою вооружения, а также индивидуальная и групповая экипировка производства как западных так и российских компаний. И армейский спецназ, и ССО могут свободно выбирать оборудование в зависимости от своих предпочтений и оценки его эффективности.

В Сирии удалось опробовать в том числе новые типы вооружений, такие, как ручной пулемет РПК-16 калибра 5,45 мм. Также обращает на себя то, что специалисты из ССР активно использовали в этой стране глушители (ПБС). Вошло в практику применение современных прицелов, тепловизоров, приборов ночного видения, лазерных дальномеров, многофункциональных средств наблюдения и так далее.

Интенсивность учений на полигонах возросла. Силы специального назначения выполняют задачи, связанные с наводкой артиллерии и авиации, обнаружением и ликвидацией пунктов командования и командующих противника, использованием снайперских пар. Они высаживаются с самолетов и вертолетов, проводят разведывательно-диверсионные рейды в тыл неприятеля, используют технические средства разведки и так далее. Операции проводятся в любое время суток, при любой погоде и на любой местности. В ходе учений бойцы применяют и испытывают новые виды оружия и оснащения, выбирая их в соответствии с выполняемой задачей. Например, как эффективное средство огневой поддержки зарекомендовал себя в Сирии ракетный комплекс "Корнет", который позволяет поражать бронированные и небронированные цели. При этом при решении многих задач успешно использовались также "старые" СПГ-9 или АГС-17.

Специальные операции могут иметь разный характер и масштаб, в них может принимать участие как одна группа из нескольких или пары десятков человек, так и несколько групп. Например, в ходе учений "Центр-2019" с самолетов Ил-76МД одновременно десантировались 80 спецназовцев, задача которых состояла в том, чтобы обнаружить объекты ПВО противника и навести на них высокоточное оружие. В разных подразделениях отрабатывается высадка с самолетов и вертолетов днем и ночью, на сушу и на воду.

Сейчас спецназ оснащают автомобилями нового поколения, которые позволят повысить эффективность этих сил. Речь идет прежде всего о бронеавтомобиле КамАЗ "Тайфун-К", бронемашинах "Рысь", а также различных версиях автомобиля ГАЗ "Тигр". Они использовались (и продолжают использоваться) в Сирии, а что отразилось на теории и практике применения этой техники, а также позволило ее модифицировать. В первую очередь силы специального назначения получили специальную версию бронемашины "Тигр-М (АCН 233115 "Тигр-М" СПН), созданную в опоре на наблюдения, сделанные в ходе "сирийской контртеррористической операции". Автомобили оснастили средствами электронной борьбы, в частности, системами подавления сигналов, приводящих в действие самодельные взрывные устройства.

На полигонах отрабатывается переброска сил в тыл противника на вертолетах и самолетах (обычно за ней следует марш-бросок), а также рейды с использованием автомобилей "Тайфун-К" или "Тигр-М" СПН. Опыт современных конфликтов, в том числе в Сирии и Донбассе, показал, что непрерывной линии фронта больше нет, поэтому сторона, ведущая разведку в реальном времени и обладающая инициативой, может проводить разного рода специальные операции. В случае необходимости она использует тяжелую технику (например, в Сирии были задействованы БТР-82А) или, напротив, легкие автомобили "багги" и квадроциклы, доставленные воздушным путем. Бойцы ССР перемещались в Сирии также на гражданских пикапах - автомобиле, который широко используется в регионе конфликта.

Интервенционные силы, в том числе спецназ, широко использовали в Сирии беспилотные аппараты разного рода. Их применение даже в небольших отрядах специального назначения стало обычным явлением. Прибывая на место операции, специальная группа использует дроны и другие средства технической разведки, чтобы оценить ситуацию, а потом приступает к выполнению задания.

Бойцы поддерживают связь и передают данные при помощи мобильной системы КРУС "Стрелец", благодаря которой можно быстро навести на цель артиллерию или авиацию. "Стрелец" произвел революцию в российском спецназе: он позволяет не только взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени членам одного подразделения, но и согласовывать действия с другими видами войск, передавая им данные и координаты. Переход на контрактную систему службы и участие в вооруженных конфликтах (массово в Сирии и отчасти в Донбассе) сил специального назначения, подчиняющихся министерству обороны РФ (о других специальных силах, например ФСБ или Росгвардии мы здесь не говорим), значительно повысил уровень профессионализации "командос". В Силах специальных операций, созданных по образцу американских "зеленых беретов", боевые подразделения формируются только из офицеров.

В завершение следует упомянуть также о специальной вертолетной эскадрилье, предназначенной для взаимодействия со спецназом, которая выполняет сейчас самые сложные задачи. Она была создана на 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке. Говоря о взаимодействии между экипажами вертолетов и линейными, а также специальными или разведывательными подразделениями, следует учитывать, что получившие опыт в ходе сирийской миссии пилоты могут проводить сложные операции по переброске спецназовцев: это полеты ночью и в гористых районах, заход на низкой высоте с использованием рельефа местности и так далее.

Нужно также отметить, что сирийский опыт включает в себя операции как в пустынной, так и в горно-лесистой, а также урбанизированной местности. Ценные знания в области планирования, разведки и анализа (а не только непосредственно проведения специальных операций), получили представители командного состава разного уровня, в том числе из Командования сил специальных операций.


Марчин Гавенда (Marcin Gawda)

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Сирия
США
Продукция
АГС-17
БТР-82
БТР-82А
Ил-76
Ил-76МД
Корнет
РПК-16
Стрелец
Тайфун-К
Тигр-М
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Росгвардия
Проекты
Военные учения
Тайфун
Похожие новости
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
03.04.2018
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:17
  • 1
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 09.10 05:44
  • 13
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 09.10 04:00
  • 2
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 00:10
  • 116
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.10 21:43
  • 12
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 20:06
  • 4
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 20:01
  • 3
Официальный Дамаск контролирует почти всю территорию Сирии - Минобороны РФ
  • 08.10 19:54
  • 1
Редкий зверь: вертолет-штурмовик Ка-29 замечен на учениях морпехов
  • 08.10 19:40
  • 1
СМИ сообщили о контракте между РФ и Китаем на разработку программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 19:05
  • 15
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 18:50
  • 4
Проект вертолета Bell 360 Invictus
  • 08.10 18:44
  • 34
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 08.10 18:09
  • 1
We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник
  • 08.10 17:58
  • 1
Китайская армия отказывается от автомата-буллпапа QBZ-95
  • 08.10 15:30
  • 1
ВКС завершили тестирование нового спутника "ГЛОНАСС-К"