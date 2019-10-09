На верфи в Гротоне состоялась церемония крещения АПЛ SSN-793 "Орегон" класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 8 октября. На верфи General Dynamics Electric Boat в Гротоне (шт.Коннектикут) 5 октября состоялась церемония крещения многоцелевой АПЛ SSN-793 "Орегон" класса "Вирджиния", предназначенной для ВМС США.

SSN-793 "Орегон" станет 20-й АПЛ класса "Вирджиния" и второй подводной лодкой версии Блок.4, построенной для ВМС США. Строительство АПЛ "Орегон" началось осенью 2014 года. Как ожидается, подлодка будет передана американскому флоту осенью 2020 года.

Предполагается, что версия Блок.4 получит ряд конструктивных изменений, целью которых является снижение общей стоимости и повышение эксплуатационной готовности за счет сокращения числа ремонтов.

Как сообщал ЦАМТО, АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Новые подлодки придут на смену состоящим на вооружении АПЛ класса "Лос-Анджелес".

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии "Вирджиния". К настоящему времени ВМС США переданы 17 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787) и "Индиана" (SSN-789), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки групп ССО к месту проведения операций, установки морских мин.