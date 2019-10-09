Войти
09.10.2019
Военное обозрение

Угрозы Трампа Анкаре повышают вероятность появления российских истребителей у ВВС Турции

307
0
0

Можно констатировать, что разразился самый крупный кризис в составе Североатлантического военного блока за последние годы. Связан он с турецкой военной операцией против курдских вооружённых отрядов на севере Сирии и с тем, что президент США Дональд Трамп выступил с угрозами "уничтожить экономику Турции" в случае пересечения "красной линии" с выходом на восточный берег реки Евфрат. Российская авиация тем временем продолжает патрулирование в воздушном пространстве САР.

Источник изображения: topwar.ru

Телеканалы "Аль-Манар" и "Аль-Джазира" выходят с сообщениями о том, что ВС Турции нанесли удары по позициям "Сирийских демократических сил" (SDF) на севере провинций Ракка и Хасеке (Сирия). Один из ударов пришёлся по району Таль-Тауиль, который расположен менее чем в 20 км от границы с Турцией.

Эти сообщения комментируют в США, где говорят о том, что появляется "высокий риск того, что Трамп объявит Турции торговую войну".

Состоять она может во введении заградительных пошлин на турецкие товары, а также в санкциях против некоторых турецких компаний, работающих в США.

Несколькими месяцами ранее США вывели Турцию, состоящую в НАТО, из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35 в связи с покупкой С-400 у РФ. А несколькими днями ранее Трамп повысил пошлины для целого ряда европейских товаров. Причём фактические санкции введены и против тех стран, с которыми США состоят в североатлантическом военном партнёрстве.

Западные эксперты отмечают, что такие трения в НАТО могут привести к отдалению турецкой и американской позиций, например, по вопросам закупки вооружения. Наиболее болезненная для НАТО тема – возможность приобретения Анкарой российских истребителей Су-35 или (и) Су-57 после успешного контракта по поставкам ЗРК С-400 "Триумф". Если Трамп действительно начнёт принимать меры по введению антитурецких санкций за боевые действия на севере Сирии против SDF, то президент Турции Эрдоган может пойти на углубление не только экономического, но и военно-технического сотрудничества с Москвой. В свою очередь это явно повышает вероятность появления российских истребителей в составе ВВС Турции. Напомним, что ранее турецкие пользователи высоко оценили российские истребители Су-35 и призвали отказываться от американского "мусора" F-16.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
30.08.2019
Взамен американских: Турция может купить российские истребители
02.08.2019
Aktuln (Чехия): почему Турция предает Америку?
31.07.2019
The Times (Великобритания): Запад не может позволить себе потерять Турцию
03.07.2018
Интересы оборонной промышленности России и США пересеклись в Турции
08.02.2016
Турция рискует лишиться всей своей боевой авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:17
  • 1
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 09.10 05:44
  • 13
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 09.10 04:00
  • 2
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 00:10
  • 116
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.10 21:43
  • 12
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 20:06
  • 4
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 20:01
  • 3
Официальный Дамаск контролирует почти всю территорию Сирии - Минобороны РФ
  • 08.10 19:54
  • 1
Редкий зверь: вертолет-штурмовик Ка-29 замечен на учениях морпехов
  • 08.10 19:40
  • 1
СМИ сообщили о контракте между РФ и Китаем на разработку программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 19:05
  • 15
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 18:50
  • 4
Проект вертолета Bell 360 Invictus
  • 08.10 18:44
  • 34
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 08.10 18:09
  • 1
We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник
  • 08.10 17:58
  • 1
Китайская армия отказывается от автомата-буллпапа QBZ-95
  • 08.10 15:30
  • 1
ВКС завершили тестирование нового спутника "ГЛОНАСС-К"