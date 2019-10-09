Угрозы Трампа Анкаре повышают вероятность появления российских истребителей у ВВС Турции

Можно констатировать, что разразился самый крупный кризис в составе Североатлантического военного блока за последние годы. Связан он с турецкой военной операцией против курдских вооружённых отрядов на севере Сирии и с тем, что президент США Дональд Трамп выступил с угрозами "уничтожить экономику Турции" в случае пересечения "красной линии" с выходом на восточный берег реки Евфрат. Российская авиация тем временем продолжает патрулирование в воздушном пространстве САР.

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Телеканалы "Аль-Манар" и "Аль-Джазира" выходят с сообщениями о том, что ВС Турции нанесли удары по позициям "Сирийских демократических сил" (SDF) на севере провинций Ракка и Хасеке (Сирия). Один из ударов пришёлся по району Таль-Тауиль, который расположен менее чем в 20 км от границы с Турцией.

Эти сообщения комментируют в США, где говорят о том, что появляется "высокий риск того, что Трамп объявит Турции торговую войну".

Состоять она может во введении заградительных пошлин на турецкие товары, а также в санкциях против некоторых турецких компаний, работающих в США.

Несколькими месяцами ранее США вывели Турцию, состоящую в НАТО, из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35 в связи с покупкой С-400 у РФ. А несколькими днями ранее Трамп повысил пошлины для целого ряда европейских товаров. Причём фактические санкции введены и против тех стран, с которыми США состоят в североатлантическом военном партнёрстве.

Западные эксперты отмечают, что такие трения в НАТО могут привести к отдалению турецкой и американской позиций, например, по вопросам закупки вооружения. Наиболее болезненная для НАТО тема – возможность приобретения Анкарой российских истребителей Су-35 или (и) Су-57 после успешного контракта по поставкам ЗРК С-400 "Триумф". Если Трамп действительно начнёт принимать меры по введению антитурецких санкций за боевые действия на севере Сирии против SDF, то президент Турции Эрдоган может пойти на углубление не только экономического, но и военно-технического сотрудничества с Москвой. В свою очередь это явно повышает вероятность появления российских истребителей в составе ВВС Турции. Напомним, что ранее турецкие пользователи высоко оценили российские истребители Су-35 и призвали отказываться от американского "мусора" F-16.