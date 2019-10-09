"Роскосмос" увеличит свою долю в уставном капитале РКК "Энергия" на 4,75%

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Долю госкорпорации "Роскосмос" в уставном капитале ракетно-космической корпорации "Энергия" планируется довести почти до 37%, следует из проекта указа президента РФ, размещенного на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

"Передать Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в качестве имущественного взноса РФ находящиеся в федеральной собственности 4,75 процента акций публичного акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева" (г. Королев Московской области)", - говорится в проекте документа.

После его подписания и вступления в силу правительство РФ в течение 10 месяцев должно будет обеспечить передачу акций.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время в собственности "Роскосмоса" находится 32,1% акций ПАО "РКК "Энергия".

"В целях консолидации активов ПАО "РКК "Энергия" проектом указа (. . .) предлагается передать Госкорпорации "Роскосмос" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящиеся в федеральной собственности 4,75% акций ПАО "РКК "Энергия", - говорится в пояснении.