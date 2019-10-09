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09.10.2019
Lenta.ru

Трамп рассказал о разработке в США "невероятного" оружия

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Источник изображения: Фото: Lynne Sladky / AP Photo

США разрабатывают "невероятные новые вооружения". Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, стенограмма его выступления опубликована на сайте Белого дома.

"У нас есть вооружения, которые никто даже представить себе не может. Какие-то из них мы показываем, какие-то нет", — сказал он, добавив, что одновременно с этим США обновляют свой ядерный потенциал.

Также Трамп похвастался строительством новых подводных лодок, о которых ранее никто также не мог помыслить. Президент выразил надежду, что США никогда не придется применять это оружие.

1 октября Трамп заявил о том, что ядерные силы страны полностью модернизированы. По словам президента, американские вооруженные силы стали при нем более мощными, чем когда-либо до того, и продолжают усиливаться.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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