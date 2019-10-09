Впервые показана работа комплекса "Палантин-К" по противодействию БПЛА

Поступивший на вооружение ВС РФ весной этого года комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин-К" впервые был показан в действии. Речь идёт о представленном эпизоде учений на полигоне "Лужский" в Ленинградской области.

Источник изображения: кадр из ролика ТК "Звезда"

Телеканал "Звезда" публикует кадры с применением "Палантина-К" военнослужащими войск РЭБ Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

Комплекс был использован для противодействия беспилотникам условного противника.

На кадрах видно, как военнослужащий, выполняющий роль оператора "вражеского" беспилотника, снаряжённого взрывным устройством, запускает БПЛА в воздух.

Далее демонстрируется работа расчёта комплекса "Палантин-К". Радиоэлектронные системы комплекса обнаруживают объект и выходят на канал управления аппаратом. Информация при этом выводится на монитор дежурного оператора. Цель установлена – полёт осуществляется с юго-запада. Эту информацию сообщает оператор после обнаружения сигнала.

В ролике демонстрируется развёртывание комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин-К".

В конце ролика показан командир подразделения в звании капитана, который ставит задачу по подавлению каналов управления целью "квадрокоптер".

Применение комплекса по противодействию БПЛА было признано успешным.

"Палантин" - это, по сути, интеграция нескольких систем РЭБ. Он позволяет подавлять различные сигналы противника, в том числе и сигналы сотовой связи. Автоматика комплекса позволяет выбирать наиболее оптимальный вариант радиоэлектронного противодействия, что снижает риск человеческой ошибки.