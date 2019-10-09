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09.10.2019
Известия.ru

Проект пилотируемой ракеты "Ангара" должны разработать к концу года

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Разработка проекта ракеты-носителя "Ангара-А5П", которая будет выводить пилотируемый корабль "Орел" на орбиту, должна завершиться к концу 2019 года. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, работы по созданию ракеты на данный момент находятся на начальной стадии. От обычной "Ангары-А5" новая ракета-носитель отличается большей степенью резервирования, надежности и безопасности. Она будет спроектирована в соответствии с требованием к пилотируемым средствам выведения пилотируемых космических аппаратов.

По словам другого источника, вернуться к концепции запуска нового пилотируемого корабля на тяжелой "Ангаре" предложил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин несмотря на то, что предыдущее руководство госкорпорации в 2017 году приняло решение перенести запуски корабля на "Союз-5".

Однако данное предложение приводило к усложнению и удорожанию "Союза-5", пришлось бы предпринять ряд шагов по повышению его грузоподъемности до 18 т, и сделало его коммерчески неконкурентоспособным.

В июне Рогозин заявил, что первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный, как и планировалось, состоится в 2023 году.

В семейство ракет-носителей "Ангара" входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" и ее модификации "А5М" и пилотируемая "А5П", а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Их грузоподъемность составляет от 3,5 до 37,5 т.

Основной задачей этих ракет является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты — геостационарные (спутники связи, метеоспутники, космические аппараты в интересах Министерства обороны) и траектории полетов к Луне.

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