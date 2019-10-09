Источник: проект пилотируемой ракеты "Ангара" разработают к концу 2019 года

Собеседник ТАСС отметил, что работы по созданию ракеты находятся на начальной стадии

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Разработка проекта ракеты-носителя "Ангара-А5П", которая будет выводить на орбиту пилотируемый корабль "Орел", должна завершиться к концу 2019 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Сейчас идет разработка проекта. Он должен завершиться к концу 2019 года", - отметил собеседник агентства.

По его словам, работы по созданию ракеты находятся на начальной стадии. Источник пояснил, что "Ангара-А5П" отличается от обычной "Ангары-А5" большей степенью резервирования, надежности и безопасности. Ракета "будет спроектирована в соответствии с требованием к пилотируемым средствам выведения пилотируемых космических аппаратов".

Другой источник в отрасли сказал ТАСС, что "вернуться к концепции запуска нового пилотируемого корабля на тяжелой "Ангаре" предложил гендиректор Роскомоса Дмитрий Рогозин, хотя предыдущее руководство госкорпорации в 2017 году приняло решение перенести запуски корабля на "Союз-5". Однако, пояснил собеседник, это приводило к усложнению и удорожанию "Союза-5", и сделало бы его коммерчески неконкурентоспособным, в частности, пришлось бы предпринять ряд шагов по повышению его грузоподъемности до 18 тонн.

"Поэтому теперь было выпущено уточнение к техническому заданию по "Ангаре-А5М" и началось создание именно версии "П" (пилотируемая - прим. ТАСС)", - отметил он.

Этот источник добавил, что пилотируемая "Ангара" будет отличаться меньшими перегрузками при отрыве от стартового стола и при разделении третьей ступени и пилотируемого корабля "Орел".

ТАСС запросил официальный комментарий у разработчика "Ангары" - Центра им. М. В. Хруничева.

Изначально предполагалось, что перспективный транспортный корабль нового поколения, называвшийся "Федерация" (сейчас получил официальной название "Орел"), будет запускаться при помощи ракеты "Ангара-А5П". В мае 2017 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Роскосмос решил отказаться от этого носителя. В начале сентября Рогозин сообщил о планах вернуться к испытаниям корабля "Федерация" на ракете "Ангара-А5П".