Компьютерный бог войны

Как меняются российские ракетные войска и артиллерия

Вот уже несколько лет военное ведомство ведет эксперимент по увеличению эффективности ракетных войск и артиллерии. Помимо разработки принципиально новых систем и модернизации уже стоящих на вооружении, разрабатываются новые организационно-штатные структуры дивизионов, полков и бригад. Проверкой новейшего облика артиллерии стали недавние стратегические учения "Центр-2019".

При этом "артиллерийская реформа" во многом остается закрытой для широкой общественности. Более того, для неспециалиста происходящее кажется хаотическими метаниями. К примеру, уже в ближайшее время на вооружение Сухопутных войск начнут поступать уникальные самоходные гаубицы "Коалиция-СВ". В то же время Минобороны возвращает в строй и наследие холодной войны – дальнобойные пушки 2С7 "Пион" и сверхтяжелые минометы 2С4 "Тюльпан". Также на вооружение вернули управляемые снаряды "Краснополь", хотя их выпуск был прекращен еще в середине 90-х годов.

Попробуем разобраться, что в ближайшем будущем будут представлять ракетные войска и артиллерия, зачем в строй возвращаются старые артиллерийские и ракетные системы, а также оценим, насколько эффективно приятые новации прошли проверку огнем на маневрах.

По воле РОКа

Главное направление развития ракетных войск и артиллерии – это их максимальная интеграция в так называемое единое информационное пространство. Говоря простым языком, артиллерийские и ракетные системы в режиме реального времени должны получать информацию о целях и их характеристиках и сразу же переходить к их огневому поражению.

“ Опыт Сирии показал, что обычные тягачи с гаубицами на прицепе имеют серьезные преимущества над колесными артсистемами ”

В настоящее время первый этап работ выполнен. Артиллеристы напрямую получают информацию от беспилотных летательных аппаратов, а также от подразделений на передовой. Последние передают всю необходимую информацию, используя комплекс разведки управления и связи (КРУС) "Стрелец". Взаимодействие артиллерийских и ракетных систем со "Стрельцом" было успешно проверено в ходе операции в Сирии. Но сейчас перед военными стоит более сложная задача.

Изначально в войсках началось внедрение концепции разведывательно-ударных контуров (РУК). РУК работает следующим образом: огневому подразделению (обычно это батарея или дивизион) придаются беспилотники или личный состав, оснащенный КРУС "Стрелец". Взаимодействие идет напрямую между БЛА (бойцами со "Стрельцом") и артиллеристами. Но в настоящее время РУК считаются уже устаревшими и, по мнению военного руководства, уже не отвечают современным требованиям. На их место пришли разведывательно-огневые контуры (РОК), реализованные с учетом сетецентричности современных войн и вооруженных конфликтов.

Принцип работы РОК достаточно прост. Все действующие на поле боя части и подразделения, оснащенные автоматизированными системами управления, сообщают о выявленных целях. Также информация поступает от беспилотных летательных аппаратов и средств радиотехнической разведки. Полученные данные о целях передаются вышестоящему командованию.

Далее штабы, используя всю полученную информацию, распределяют цели между артиллерийскими подразделениями. При этом учитывается множество факторов, начиная от тактической и оперативной ситуации на поле боя и заканчивая наличием боекомплекта у артиллеристов и погодными условиями.

Артиллеристам же на позиции поступают координаты цели, а также необходимый расход боеприпасов для ее поражения. Расчетам остается только выполнить поставленную огневую задачу и приступить к выполнению следующей.

Роботы и нероботы

Но для того, чтобы РОК были максимально эффективными, необходимо интегрировать ракетные и артиллерийские части и подразделения в единое информационное пространство. Для этого с 2015 года Минобороны активно ведет работы по оснащению артиллерийских и ракетных систем современными радиостанциями и терминалами автоматизированных систем управления.

Также следует отметить, что новейшие самоходные артустановки "Коалиция-СВ", 2С19М2 "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и "Ураган-М1" изначально создавались так, чтобы быть интегрированными в единое информационное пространство. А вот более старые 2С1 "Акация", 2С3 "Гвоздика", а также "простые" 2С19 и РСЗО "Ураган" и "Град" приходится модернизировать. В настоящее время по данному направлению ведутся активные работы, в частности в этом году стартовала программа по усовершенствованию "Градов".

Надо понимать, что в отличие от более современных систем модернизированные имеют ряд ограничений. К примеру, "Коалиция", 2С19М2 "Торнадо" и "Ураган-М1" после получения огневой задачи самостоятельно проводят все вычисления. Дальше их системы управления выставляют орудия или пусковые установки на необходимые углы. Расчету остается только нажать кнопку. Недаром такие системы называют роботами. А вот на более старых гаубицах и РСЗО такой автоматизации нет. Получив исходные данные для стрельбы, расчету приходится делать все самостоятельно – выставлять необходимые углы, рассчитывать расход боеприпасов и прочее.

Постсирийская ротация

Между тем поступление на вооружение новых артиллерийских систем заставило руководство пересмотреть организационно-штатную структуру артиллерийских частей и подразделений. В частности, в артиллерийских полках мотострелковых и танковых дивизий начали появляться батареи тяжелых РСЗО "Ураган".

До недавнего времени эти реактивные системы залпового огня стояли на вооружении только армейских артиллерийских бригад. Но в скором будущем из артбригад их вытеснят новейшие модульные РСЗО "Ураган-М1", имеющие в отличие от своих предшественников в арсенале М1 целый набор высокоточных боеприпасов. За счет высвободившихся "простых" "Ураганов" будет существенно увеличена огневая мощь артиллерии мотострелковых и танковых дивизий. Даже одна батарея таких РСЗО – это внушительная сила, способная создать серьезные трудности противнику.

Также планируется, что новейшие самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и 2С19М2 постепенно заменят в артиллерийских бригадах более старые, но прошедшие модернизацию 2С19 "Мста-С". Последние не будут списываться, а пойдут на вооружение артиллерийских дивизионов и артполков общевойсковых бригад, а также отдельных артдивизионов мотострелковых и танковых бригад.

Опыт боевых действий в Сирии показал высокую эффективность буксируемой артиллерии. Артиллерийские батареи и дивизионы, оснащенные гаубицами Д-30 и 2А65 "Мста-Б", могут совершать марши на сотни километров. А вот артустановки на гусеничном шасси такой подвижностью похвастаться не могут.

Первоначально ожидалось, что на смену буксируемым артсистемам должны прийти вариант "Коалиции-СВ", на автомобильной базе (башня со 152-мм пушкой смонтирована в кузове четырехосного грузовика). Но боевые действия в Сирии показали, что обычные тягачи с гаубицами на прицепе имеют серьезные преимущества и над колесными артсистемами. Поэтому в составе Сухопутных войск останутся артиллерийские бригады, оснащенные буксируемыми гаубицами 2А65. Пока непонятно, придут ли им на смену буксируемый вариант "Коалиции-СВ". Такие планы военным ведомством озвучивались, правда, пока даже нет намека на начало работ по буксируемой "Коалиции".

Также Сирия дала вторую жизнь и легендарным буксируемым 122-мм гаубицам Д-30. Их начали планомерно снимать с вооружения еще в начале 2010-х годов. До недавнего времени эти артсистемы оставались на вооружении Воздушно-десантных войск, но не исключено, что уже в ближайшее время Д-30 начнут возвращаться в состав Сухопутных войск.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 39 (802) за 8 октября 2019 года