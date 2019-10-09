"Калашников" в масштабе "Столичной"

Советский инженер, сэкономив на куреве, мог за полтора года накопить на боевой автомат

В СССР всегда было тайной за семью печатями, что, почем и сколько делает отечественная "оборонка". Широким массам сообщались лишь обобщенные цифры военных расходов, имевшие мало общего с реальностью. На информацию о стоимости конкретных ВВТ был прямой запрет в официальном списке Главлита.

Для понимания масштабов цен на военную продукцию с точки зрения их соотношения с доходами и расходами рядовых граждан следует иметь в виду, что среднемесячная зарплата рабочих и служащих в целом по СССР к 1970 году достигла 122 рублей. Буханка белого хлеба стоила 20 копеек, килограмм "Докторской" – 2 рубля 20 копеек, а бутылка водки – 3 рубля 62 копейки. Поступавшие в гражданский оборот и доступные лишь меньшинству советских людей легковой автомобиль ГАЗ-21 "Волга" стоил в 60-е 5,1–6,45 тысячи, "Москвич-407" – 2,5 тысячи рублей. Эти и приводимые далее цены установлены после девальвационной реформы 1961 года.

"Буря" – не по карману

Наиболее дорогостоящими были ядерное и стратегическое ракетно-ядерное оружие, а также корабли. При производстве оружейного плутония атомщики в своих расчетах даже пользовались понятием "государственные нейтроны", имея в виду высокую стоимость расходов на свои технологии (где нейтроны являлись физическим инструментом в реакциях деления ядер урана) и продукцию. Что касается носителей ЯО, то, например, развертывание первых отечественных межконтинентальных баллистических ракет Р-7 (принятых на вооружение в 1960-м) на четырех наземных боевых стартовых комплексах обошлось в четыре миллиарда рублей. Вскоре после Р-7 ("семерки"), которая больше пригодилась как носитель космических аппаратов, нежели в боевом оснащении, появились МБР Р-16 (1962) и Р-9 (1965). Эти ракеты стоили 1 миллион 418 тысяч и 1 миллион 374,3 тысячи рублей за штуку без учета стоимости стартовых комплексов и термоядерных боевых частей.

“ За рубеж МиГ-21Ф поставлялся по 514 125 рублей, прейскурантная цена для Минобороны СССР была в 2,5 раза ниже ”

Во многом по причинам финансового характера так и не был развернут стратегический ракетный комплекс со сверхзвуковой межконтинентальной крылатой ракетой "Буря" класса "земля-земля", хотя в конце 50-х в дальней авиации ВВС были созданы части, предназначенные для оснащения этой ракетой. Впрочем, здесь главную роль сыграло предпочтение, отданное МБР, равно как и американцы в то время быстро отказались в пользу "баллистики" от уже принятых на вооружение межконтинентальных крылатых ракет Snark и закрыли программу по созданию сверхзвуковой МКР Navaho (прямого соперника "Бури").

Ракетные комплексы оперативно-тактического и тактического назначения стоили дешевле, но тоже обходились в копеечку. Так, бригадный комплект (два дивизиона по две самоходные пусковые установки) оперативно-тактического комплекса с управляемой баллистической Р-11 стоил 3,45 миллиона рублей, а сама ракета – 82 тысячи рублей. Тактический ракетный дивизион с "Луной" (две СПУ) тянул на 190 тысяч, сама же ракета – всего на 18 тысяч рублей (по сути это был тяжелый неуправляемый твердотопливный реактивный снаряд, простой по конструкции).

Есть цифры и по другим видам ракетной техники. Огневой дивизион ЗРК СА-75 (тот самый комплекс, которым смели с неба U-2 Пауэрса) обходился в 1,44 миллиона, ЗУР В-750 стоила 49 тысяч рублей. Береговой подвижный ракетный комплекс "Сопка" стоил подороже – 1,77 миллиона, крылатая ракета С-2 к нему – 59 тысяч рублей. Но, как говорится, игра стоила свеч – одной такой ракетой можно было утопить неосторожно подошедший к нашим берегам вражеский эсминец, который стоил не один миллион долларов.

На самую маленькую советскую управляемую ракету той поры – ПТУР 3М6 комплекса "Шмель" образца 1960 года – советские граждане, не подозревая об этом, раскошеливались из расчета 805 рублей за штуку. Батарея "Шмелей", состоявшая из четырех боевых машин 2П26 на шасси ГАЗ-69, стоила 20 тысяч рублей. И это было довольно дешево, оснащение войск аналогичным комплексом на бронешасси БРДМ-1 по понятным причинам оказывалось гораздо более дорогим.

"Застойный" ЗИЛ стоил копейки

Все еще сохранявшиеся на вооружении и широко поставлявшиеся в другие страны средние танки Т-34-85 стоили 39 278 рублей за штуку, послевоенные Т-54/54А – 83 520–87 660 рублей, Т-55 – 97 тысяч рублей. Гусеничный бронетранспортер БТР-50ПК стоил 36 855 рублей, он же в командно-штабном варианте БТР-50ПУ – 59 тысяч (удорожание за счет бортовой радиотехники), колесный БТР-60 – 35 тысяч рублей. Гусеничные артиллерийские тягачи: легкий АТЛ обходился в 18 184 рубля, средний АТС – в 24 867 рублей. Плавающий транспортер К-61 (на армейском жаргоне "кашка") тянул на 36 335 рублей, а самоходный паром ГСП, состоявший из двух машин-полупаромов, – уже на 145 746 рублей. Для сравнения приведем стоимость популярного в годы застоя самосвала ЗИЛ-ММЗ-555 (на шасси ЗИЛ-130) – всего 1775 рублей.

О ценах на артиллерийское вооружение можно судить по цифрам, которые фигурировали при поставках иностранным государствам: 122-мм гаубица М-30 – 10 914 рублей, 14,5-мм спаренная зенитная установка ЗУ-2 – 9214, 57-мм автоматическая зенитная пушка С-60 – 40 185, 100-мм зенитная пушка КС-19 – 45 315 (системы управления огнем к ним – соответственно ПУАЗО-6-60 и ПУАЗО-6-19 – 85 297 и 91 012 рублей).

Несколько слов об авиатехнике. Ее стоимость в начале 60-х годов была такой (в порядке возрастания с учетом экспортных цен для некоторых типов): беспилотный самолет-мишень Ла-17 – 28 024 рубля, легкий многоцелевой вертолет Ми-1 – 56 284, транспортный Ан-2 – 65 575, средний десантно-транспортный Ми-4 – 143 440, истребитель МиГ-21Ф – 514 125 (видимо, по этой цене он поставлялся за рубеж, поскольку Совмин СССР утвердил на этот самолет твердую прейскурантную цену для Минобороны 202 500 рублей), разведчик Як-27Р – 550 тысяч, транспортно-пассажирский Ан-24 – 675 тысяч, пассажирский Ил-18 – 750 тысяч, тяжелый десантно-транспортный вертолет Ми-6 и фронтовой бомбардировщик Як-28 – по 1 миллиону 125 тысяч рублей, дальний бомбардировщик Ту-22 – 1 миллион 230 тысяч, средний транспортно-десантный Ан-8 – 1 миллион 238 тысяч, Ан-12 – 1 миллион 881 тысяча рублей. Кстати, Ми-1 и Ан-2 поставлялись в СССР из Польши, где они производились по советской лицензии.

Из кораблей приведем сведения по первым серийным атомным подводным лодкам проекта 627А – 12 миллионов 400 тысяч рублей за единицу. Ракетный катер проекта 205 стоил 2 миллиона 191 тысячу рублей. Согласно проекту плана военного кораблестроения на 1959–1965 годы на оснащение ВМФ новыми боевыми кораблями и вспомогательными судами предполагалось затратить 55,8 миллиарда рублей. В последующем этот показатель подвергся корректировке соответственно изменениям раскладки по разным классам кораблей – так, пришлось существенно уменьшить аппетиты флота по части первоначальной задумки о 421 атомной подводной лодке на сумму 22,4 миллиарда рублей – всего в СССР их было построено в 1,8 раза меньше.

Завершить наше "военно-финансовое исследование" логично оружием для пехоты. Итак, автомат АК-47 стоил 87 рублей, АКМ – на трешку больше, ручной пулемет РПД – 309 рублей, станковый СГМ или СГ-43 – 946, ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 – 104, 82-мм безоткатное орудие Б-10 – 3036 рублей. То есть рядовой советский инженер 60–70-х, сэкономив на куреве, вполне мог года за полтора собрать необходимую сумму для приобретения "калаша", а ограничив себя в алкоголе, – еще и ручного пулемета. Если бы, конечно, они поступали в свободную продажу.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 39 (802) за 8 октября 2019 года