Один из спутников GPS временно выведен из системы

Он был запущен 26 октября 1993 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Один из 32 спутников системы навигации GPS временно выведен из группировки. Об этом сообщается в понедельник на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - говорится в строке состояния аппарата №22877. Еще один спутник был выведен из группировки ранее.

Выведенный на техобслуживание спутник был запущен 26 октября 1993 года. 22 ноября 1993 года его ввели в систему.

Система глобального позиционирования GPS разработана Министерством обороны США, но доступна и для гражданских пользователей. Первый спутник системы был выведен на орбиту в феврале 1978 года. После вывода данного аппарата на орбите находятся 30 спутников.