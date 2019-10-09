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09.10.2019
ТАСС

Один из спутников GPS временно выведен из системы

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GPS
GPS.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Он был запущен 26 октября 1993 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Один из 32 спутников системы навигации GPS временно выведен из группировки. Об этом сообщается в понедельник на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - говорится в строке состояния аппарата №22877. Еще один спутник был выведен из группировки ранее.

Выведенный на техобслуживание спутник был запущен 26 октября 1993 года. 22 ноября 1993 года его ввели в систему.

Система глобального позиционирования GPS разработана Министерством обороны США, но доступна и для гражданских пользователей. Первый спутник системы был выведен на орбиту в феврале 1978 года. После вывода данного аппарата на орбите находятся 30 спутников.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
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