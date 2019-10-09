Космос может стать домом

Межпланетные перелеты подразумевают сотрудничество

Делегация Института медико-биологических проблем РАН во главе с директором – академиком Олегом Орловым вернулась из китайского города Сиань, где участвовала в семинаре, организованном Северо-Западным политехническим университетом.

Сотрудничество с китайскими учеными продолжается длительное время, но в последние годы, когда они особое внимание уделяют пилотируемой космонавтике, выходит на новый уровень. Стоит вспомнить моделирование межпланетного полета по программе "Марс-500", в котором китайцы участвовали со своей научной программой, и среди шести добровольцев, вошедших в команду изоляционного эксперимента, был и представитель КНР Ван Юэ. Он участвовал в моделировании высадки на Марс и хорошо проявил себя. Мы провели совместно с китайскими коллегами ряд семинаров и конференций, и все больше различных структур КНР, связанных с освоением космоса, проявляют интерес к сотрудничеству с ИМБП как с общепризнанным мировым лидером в своей области. Вот сейчас в Сиане мы проводили совместную конференцию по проблемам космической биологии и медицины. Были представлены доклады по физиологии, психологии. Я, в частности, довел о собравшихся информацию по организации работ при проведении наземных аналоговых экспериментов.

Помимо Китая, интерес к сотрудничеству в освоении космоса проявляют и другие страны. В частности, Эмираты, чей гражданин Хазза Аль-Мансури уже отправился на МКС. Мы участвовали в медицинском отборе претендентов из ОАЭ, готовили астронавта к полету и помогали формировать для него научную программу. Идет активное сотрудничество с Индией в рамках реализации ее пилотируемой космической программы, сохраняются плотные продуктивные контакты с НАСА и ЕКА.

Совместные космические исследования в космосе пока, к сожалению, очень зависят от политической ситуации на Земле. По МКС согласована программа до 2024 года, но всем понятно, что работы на станции имеет смысл продлить минимум до 2030 года, это будет выгодно всем участникам. Параллельно развиваются проекты по межпланетным перелетам, Луне и Марсу, и наш институт, в котором традиционно исследования ведутся по опережающей программе, в состоянии обеспечить медицинское сопровождение для каждого этапа таких программ, будь то кратковременная высадка или вахтовая работа в лунных поселениях.

Очевидно, что с течением времени все большую часть проводимых космических исследований начнут выполнять частные компании. Пока в России я не вижу такой, чтобы обладала достаточными ресурсами для осуществления пилотируемых полетов, но в США уже несколько компаний целенаправленно идут к захвату рынка космического туризма, это для "частников" наиболее выгодный путь. Пока же все семь туристов, побывавших в космосе, летали по контрактам, заключенным с российскими государственными структурами. Очень привлекательной выглядит и идея, легшая в основу создания космического государства Асгардия: космос может стать для человека таким же домом, как и Земля. Да, пока это философский в значительной мере проект, но ему всего-то два года. Отрадно, что его организаторы в своих планах во многом отталкиваются в том числе и от результатов, полученных в ходе наших экспериментов. Полагаю, именно поэтому меня одним из первых удостоили золотой медали Асгардии. Уверен, что когда реализация асгардийских планов перейдет в конкретную практическую фазу, наш институт наверняка согласится на взаимовыгодное сотрудничество.

Марк Белаковский, заведующий отделом ИМБП, первый заместитель директора – главный менеджер международного космического проекта SIRIUS

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 39 (802) за 8 октября 2019 года