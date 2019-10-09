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09.10.2019
ТАСС

Запуск миссии "Луна-28" планируется на 2026-2027 годы

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Луна
Луна.
Источник изображения: Фото: David Gray / Reuters

В нее входит доставка лунного грунта на Землю

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Космический аппарат "Луна-28", который должен взять пробу лунного грунта с последующей доставкой на Землю, может быть запущен в 2026-2027 годах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН (ИКИ) Лев Зеленый.

"Аппараты "Луна-28" и "Луна-29" входят в следующую федеральную космическую программу, эти два проекта планируется провести до 2029-2030 годов. "Луна-28" - доставка [на Землю] лунного грунта, "Луна-29" - доставка [на Луну] ровера с разными степенями маневренности и возможностями исследовать геологические образцы на месте. Миссию "Луна-28" планируется запустить в 2026-2027 годах", - сказал ученый.

Он не назвал сроки миссии "Луна-29", поскольку работы над планетоходами только начинаются.

"Мы планируем сотрудничать в этом с немецким Институтом робототехники, сейчас идут переговоры. Эти роверы должны работать в двух режимах - режим управления с Земли и в автоматическом режиме", - пояснил научный руководитель ИКИ РАН.

Он отметил, что в нынешнюю федеральную космическую программу (2016-2025 годы) входят три лунных миссии - две посадочных и одна орбитальная. Первая из них - "Луна-25" - должна быть запущена в 2021 году.

"К сожалению, по разным финансовым и организационным причинам следующие аппараты - "Луна-26" и "Луна-27" - смещаются ближе к концу планового периода, то есть сроки запуска "Луны-26" - 2023-2024 годы и "Луна-27" - 2024-2025 годы, хотя мы стараемся "Луну-27" все-таки сдвинуть на 2023-2024 годы. Эти миссии сместились, потому что сместилась "Луна-25" с 2019 года на 2021 год", - сказал академик РАН.

Он сообщил, что параллельно развивается вторая часть лунной программы, связанная с пилотируемой космонавтикой.

"Это не наша зона ответственности, я не могу называть годы, но автоматы и пилотируемая часть заложены в современную программу освоения Луны, которая будет внесена в правительство до конца этого года. Когда точно будет внесена, не могу сказать, потому что не мы вносим, а Роскосмос", - сказал ученый, добавив, что сейчас лунная программа находится в процессе согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами.

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