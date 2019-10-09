По маршрутам военного времени: рейсовые автобусы призовут в армию

В случае объявления военного положения Минобороны планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов как санитарный транспорт. Из них планируют формировать отдельные автосанитарные роты. В мирное время предприятия и муниципалитеты могут не беспокоиться за своё имущество: машины призовут на службу лишь в случае крайней необходимости с выплатой компенсации от государства.

В случае объявления военного положения Минобороны планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов как санитарный транспорт. Из них планируют формировать отдельные автосанитарные роты. В мирное время предприятия и муниципалитеты могут не беспокоиться за своё имущество: машины призовут на службу лишь в случае крайней необходимости с выплатой компенсации от государства.

Новый порядок перевозки раненых с помощью мобилизованных автобусов был отработан в ходе стратегических учений "Центр-2019", рассказали "Известиям" в военном ведомстве. Во время маневров в Новосибирске организовали маршруты, по которым нуждающихся в медпомощи бойцов бесперебойно доставляли в госпитали. Для этого из "призванных из запаса" рейсовых автобусов сформировали автосанитарные роты подвоза.

Во время учений машины переделали из пассажирских в медицинские. С них сняли часть сидений, а вместо них разместили носилки и медицинское оборудование.

На крайний случай

Мобилизовывать муниципальный автотранспорт планируют только в случае объявления в России военного положения. Решение о его введении принимает лично президент.

— Проведенные тренировки показали, что у военных появились комплекты для переоборудования гражданского транспорта в медицинский, — рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский. — Это означает, что в России воссоздают мобилизационные резервы, которые были накоплены в советские годы, а затем, по большей части, исчезли.

Использовать автобусы для транспортировки раненых в случае войны предполагают в глубоком тылу. С передовой бойцов будут эвакуировать штатной техникой — поездами и самолётами. Затем, в зависимости от тяжести ранений, военнослужащих повезут в армейские или фронтовые госпитали, расположенные в крупных городах. Маршруты автосанитарных рот подвоза будут начинаться на железнодорожных станциях и аэродромах, откуда прибывших раненых доставят к месту лечения. Примерно по такой схеме была организована эвакуация раненых во время Великой Отечественной войны. Для их транспортировки использовали мобилизованные грузовики, автобусы и подводы — весь доступный на тот момент транспорт.

Повторение пройденного

В советские годы мобилизационные вопросы отрабатывали на всех крупных учениях, рассказал "Известиям" президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

— На серьёзных маневрах, например, на совместных со странами Варшавского договора, пока войска выдвигались в районы сосредоточения, промышленность в местности, где проходили учения, переходила на работу в условиях военного времени, — отметил эксперт. — Многие больницы и другие лечебные учреждения также переводили на военный режим работы и формировали медико-санитарные батальоны, а в некоторых даже развёртывали госпитали. Вообще считается, что армия мирного времени — это первый эшелон, который должен продержаться определённый период, пока экономику страны переводят на военные рельсы, а в тылу развёртывают новые части. И сейчас многие страны на учениях отрабатывают все эти этапы.

Регулярные масштабные маневры возобновились в Вооруженных силах в 2000-е. Тогда ежегодно на одном из направлений проводили оперативно-стратегические учения с привлечением нескольких тысяч военнослужащих. С первой половины нынешнего десятилетия их масштабы и интенсивность серьёзно возросли. К примеру, учения "Центр-2019" проходили с участием 128 тыс. военнослужащих, было задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

В последние годы на крупных учениях уделяют серьезное внимание вопросам мобилизации и перевода экономики на военные рельсы. Это даёт уникальный опыт — прежде у чиновников и военачальников его не было. Задачи в рамках учений выполняют местные власти и даже предприниматели. К примеру, в ходе маневров "Кавказ-2016" была опробована система мобилизации предприятий пищевой и швейной промышленности и ремонтных организаций на территории Крыма, Ингушетии и Ставропольского края. Как писали "Известия", эксперимент признали успешным, хотя он и выявил некоторые юридические проблемы, которые впоследствии были решены. По итогам были внесены изменения в План обороны России на 2016-2020 годы.

Полная мобилизация промышленных активов российским военным ведомством может начаться только в случае угрозы глобальной войны. В ходе же локальных конфликтов или стихийных бедствий Минобороны "призовет" на военную службу только ограниченное количество наиболее важных предприятий, располагающих необходимыми для обеспечения мобилизации ресурсами.

Основаниями для введения военного положения являются не только вторжение иностранной армии на территорию страны или нанесение по ней ударов, но и нападение на российские войска в любой точке мира, блокада российских портов, предоставление территории третьим странам для агрессии против России, а также заброска каким-либо государством в Россию вооруженных банд, и регулярных формирований или наёмников. Военное положение может быть введено как на всей территории страны, так и в отдельных районах.