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09.10.2019
Известия.ru

"Торнадо" после "Града": Крым защитят новейшие реактивные системы

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Минобороны резко усиливает огневую мощь береговых войск в Крыму. В них начали поступать реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г". Установки уже заменили знаменитые "Грады" в полковой и дивизионной артиллерии полуострова. "Торнадо-Г" полностью автоматизированы и могут самостоятельно наводить ракеты на цель, благодаря чему черноморские берега станут недосягаемыми для кораблей противника. За это в войсках их шутливо называют "роботы".

Минобороны резко усиливает огневую мощь береговых войск в Крыму. В них начали поступать реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г". Установки уже заменили знаменитые "Грады" в полковой и дивизионной артиллерии полуострова. "Торнадо-Г" полностью автоматизированы и могут самостоятельно наводить ракеты на цель, благодаря чему черноморские берега станут недосягаемыми для кораблей противника. За это в войсках их шутливо называют "роботы".

Комплекты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" поставлены в 8-й отдельный артиллерийский полк береговых войск и в 126-ю бригаду береговой обороны Черноморского флота, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Ожидается, что перевооружение на новые установки завершится в нынешнем году.

9К51М "Торнадо-Г" представляет собой модернизированную систему, созданную на основе наработок по знаменитой установке 9К51 "Град". Основное отличие заключается в более совершенной системе управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером для расчета баллистических показателей. "Торнадо-Г" — полностью автоматизированная машина. После получения координат цели установка сама проводит вычисления, разворачивает направляющие на необходимый угол и возвышение, и по команде производит залп. Задача расчета, по сути — только доставить РСЗО в заданную точку, привести в боевое положение и дать сигнал на открытие огня.

Управление огнём проходит практически без участия человека — даже вводить данные в систему не всегда необходимо — она может сама принимать и обрабатывать информацию, поступающую с разведывательных машин и беспилотников.

Полная автоматизация позволяет существенно быстрее выполнять огневые задачи. Экипаж машины уменьшен с трех до двух человек, при этом время развертывания на неподготовленной боевой позиции уменьшено до шести минут, а на подготовленной — до одной. На то, чтобы выпустить весь боезапас по противнику, артиллеристам нужно несколько минут. И лишь одна на то, чтобы привести систему в походное положение и покинуть позицию.

У "Торнадо-Г" по сравнению с РСЗО предшествующих модификаций значительно увеличены ключевые характеристики — дальность стрельбы, точность и кучность в залпе, что позволяет быстро и эффективно уничтожать различные типы целей, отметил военный эксперт полковник Сергей Суворов. Немаловажно и то, что благодаря интеграции с АСУ значительно сокращено время для развертывания и применения системы, добавил он.

Эта современная система повысит боевой потенциал такого особого региона, каким является Крым, рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский.

— Ключевая особенность "Торнадо-Г" заключается в возможности использовать его совместно с АСУ, что позволяет осуществлять централизованное управление огнем, — отметил он. — Расчеты РСЗО автоматически получают координаты и другие данные для стрельбы. Это позволяет мгновенно занять огневую позицию и эффективно стрелять как одиночными машинами, так и подразделениями. А после выполнения огневой работы — мгновенно сворачиваться и покидать позиции, перемещаться на новые и там также выполнять задачи. Всё это позволяет избежать риска попасть под ответный удар.

Максимальная дальность стрельбы "Торнадо-Г" составляет 40 км и в перспективе может быть увеличена до 100 км. Боевые возможности новой системы расширили за счет новых реактивных боеприпасов. В номенклатуру вошли кассетные снаряды с отделяемой головной частью и самоприцеливающимися кумулятивными боевыми элементами, позволяющими эффективно поражать бронированную боевую технику противника.

"Торнадо" — часть семейства РСЗО, куда входят системы разных калибров: помимо 122-мм "Торнадо-Г" ещё и 300-мм "Торнадо-С". Более мощная модификация создана для крупных артиллерийских формирований, решающих особо важные огневые задачи. Первые РСЗО "Торнадо-С" были отправлены в нынешнем году в части Южного военного округа.

"Торнадо-С" также полностью автоматизированы и могут самостоятельно наводить ракеты на цель. Перевооружение на эти комплексы станет шагом на пути к роботизации российской артиллерии. В течение ближайших лет на "Торнадо-С" перейдут все артиллерийские подразделения окружного и центрального подчинения.

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