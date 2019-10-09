В стае с дронами: самолёты и БПЛА вместе проследят за субмаринами

Охотники за "стальными акулами" получили беспилотных помощников. Целеуказания для самолётов противолодочной авиации теперь смогут выдавать дроны "Форпост", а в перспективе — новейшие "Альтиусы", "Иноходцы" и "Охотники". Они обнаружат подводную лодку визуально или с помощью радаров и тут же передадут информацию на самолеты. Противолодочные Ту-142, имеющие на борту спецприцелы и высокоточное оружие, без промедления смогут нанести удар. Фактически — это революция в области борьбы со "стальными акулами" — субмаринами вероятного противника, отмечают эксперты.

Охотники за "стальными акулами" получили беспилотных помощников. Целеуказания для самолётов противолодочной авиации теперь смогут выдавать дроны "Форпост", а в перспективе — новейшие "Альтиусы", "Иноходцы" и "Охотники". Они обнаружат подводную лодку визуально или с помощью радаров и тут же передадут информацию на самолеты. Противолодочные Ту-142, имеющие на борту спецприцелы и высокоточное оружие, без промедления смогут нанести удар. Фактически — это революция в области борьбы со "стальными акулами" — субмаринами вероятного противника, отмечают эксперты.

Совместные учения Ту-142 и беспилотников "Форпост" уже прошли на Северном флоте. В дальнейшем новое вооружение поступит в морскую авиацию других флотов. После Северного его получит Тихоокеанский. В будущем с дронами "научат" взаимодействовать и летающие-лодки Бе-12 "Чайка", рассказали источники "Известий" в военном ведомстве.

На угрожающем направлении

Дроны-помощники серьезно расширят поисковые возможности противолодочных самолетов, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Беспилотники нужны для разведки надводной и подводной обстановки, — рассказал "Известиям" Валентин Селиванов. — Ту-142 при поиске подлодок прочесывает большие квадраты, видит обширные полосы перед и рядом с собой. Но то, как меняется обстановка за их пределами, не знает. БПЛА будут необходимы для того, чтобы их можно было бы послать проверить то или иное направление или акваторию, если они требуют повышенного внимания или вызывают беспокойство экипажа самолета и командования.

С помощью беспилотников также можно создать зону вокруг группы кораблей, недоступную для подлодок, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Скорее всего, дроны смогут взаимодействовать не только с Ту-142, но и с противолодочными самолётами Ил-38, — отметил "Известиям" эксперт. — "Илюшины" будут снимать информацию с поисковых буев, а беспилотники раздвинут радиолокационное поле и обеспечат поиск и видеообзор на большой площади.

В прибрежных российских морях — Черном, Балтийском, Японском и Баренцевом — они смогут работать в тандеме с более легкими противолодочниками — летающими лодками Бе-12, сообщил эксперт.

"Форпост" в разведке

БПЛА "Форпост", модернизированный для противолодочной борьбы, оснащен новой модульной оптико-электронной системой надводных и наземных объектов и радиолокационной станцией (РЛС). Такая аппаратура позволяет дрону работать в темное время суток и при любых погодных условиях.

Характеристики дрона делают его эффективной патрульной или разведывательной машиной. "Форпост", в зависимости от модификации, может действовать в радиусе до 250–400 км от оператора, развивать скорость более 200 км/ч и находиться в воздухе до 17 часов.

Есть у "Форпоста" и другие достоинства. Например, отечественная бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС) позволяет совершать полеты без использования глобальных систем ГЛОНАСС или GPS. Благодаря ей, машина сможет действовать в районах, насыщенных системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вероятного противника.

"Форпост" в противолодочной версии получит специальную аппаратуру, которая обеспечит спецканал для передачи информации — видеокартинки и географических координат на самолеты-противолодочники. Данные в режиме реального времени смогут попадать на борт Ту-142, который будет находиться неподалеку, поджидая цель.

"Медведь" в засаде

В этом году началась модернизация Ту-142, что сделает его еще более опасным для "стальных акул". В частности, он получил высокоточные прицельные системы СВП-24 "Гефест". Новая аппаратура позволяет самолету без задержки открыть точный огонь, использую традиционное вооружение. Она в автоматическом режиме рассчитывает траекторию полета бомбы или другого боеприпаса до цели, учитывая скорость, высоту полета и метеорологические условия. Точность такого удара сопоставима с той, которую можно было бы достигнуть, используя высокоточное, но более дорогостоящее оружие.

Прицел в первую очередь повысил эффективность использования противолодочных торпед, глубинных и обычных авиационных бомб. Теперь такие удары наносятся с максимальной дистанции — это дает возможность Ту-142 не входить в районы, защищенные средствами противовоздушной обороны противника или системами радиоэлектронной борьбы.

Немаловажно и то, что прицельный комплекс позволяет получать целеуказание от вертолетов, самолетов и кораблей, работающих в тесной связке с "Туполевым". Благодаря этому при необходимости можно задействовать другие летательные аппараты морской авиационной группировки.

Система "Гефест" хорошо зарекомендовала себя в Сирии, обеспечив самолетам ВКС России исключительную точность боевых ракетно-бомбовых ударов.

Кроме того, Ту-142 может использовать высокоточное оружие, от которого практически невозможно защититься. Современные противолодочные торпеды, оказавшись в воде, с помощью головок самонаведения самостоятельно найдут и уничтожат вражеские субмарины, находящиеся как в надводном, так и в подводном положении.

В обозримом будущем "Туполевы" получат более мощных напарников. С ними смогут работать двухмоторные БПЛА "Иноходец" с дальностью полета до 850 км и "Альтиус-У", с дальностью полета до 10 тыс. км.

А также беспилотник-невидимка "Охотник", выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло", — это дрон большой войны. Он должен работать в зоне действия самых современных зенитных систем и истребителей противника. Такие качества помогут ему вести охоту за "стальными акулами" там, где использование обычных самолетов не обойдется без потерь.

Сейчас противолодочная авиация активно модернизируется. ВМФ России начинает обновление самолётов-амфибий Бе-12 "Чайка". Летающие лодки станут охотниками за субмаринами: они смогут не только обнаруживать, но и длительное время следить за ними. На первых модернизированных машинах было полностью заменено бортовое оборудование, появился более совершенный гидроакустический комплекс, датчики обнаружения субмарин и детектор магнитных аномалий. Наконец, на вооружение машины поступили улучшенные образцы глубинных бомб и торпед.