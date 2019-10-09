"Бардак великолепный": в Сербии оценили достоинства подаренных БРДМ-2МС

В Сербии высоко оценили российский подарок - новейшую модификацию бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2МС.

Канал РТС снял об этой машине репортаж, действия которого происходят на одном из полигонов. Показано, как БРДМ применяют вооружение: 14,5-мм пулемет КПВТ и спаренный с ним 7,62-мм ПКТМ.

Большое внимание уделено внутреннему оборудованию, в частности усовершенствованной системе управления огнем, которая позволяет обнаруживать противника на расстоянии до 5 000 метров днем и до 3 500 метров ночью. Имеется комплекс спутниковой навигации, камеры кругового обзора.

Новая навесная броня обеспечивает хорошую защиту. В лоб он выдерживает попадание 14,5 мм пуль, а борта - от 12,7 мм. Усилена и противоминная стойкость.

Вес - 6 900 кг. Мощность дизельного двигателя - 150 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода - 1 500 километров.

Военные эксперты считают эту модернизированную версию знаменитого "Бардака" самой лучшей из всех имеющихся.

Источник изображения: Фото: РТС

Источник изображения: Фото: РТС

Источник изображения: Фото: РТС

Источник изображения: Фото: РТС