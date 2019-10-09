Войти
09.10.2019
Вестник Мордовии

"Бардак великолепный": в Сербии оценили достоинства подаренных БРДМ-2МС

267
0
0

В Сербии высоко оценили российский подарок - новейшую модификацию бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2МС.

Канал РТС снял об этой машине репортаж, действия которого происходят на одном из полигонов. Показано, как БРДМ применяют вооружение: 14,5-мм пулемет КПВТ и спаренный с ним 7,62-мм ПКТМ.



Большое внимание уделено внутреннему оборудованию, в частности усовершенствованной системе управления огнем, которая позволяет обнаруживать противника на расстоянии до 5 000 метров днем и до 3 500 метров ночью. Имеется комплекс спутниковой навигации, камеры кругового обзора.

Новая навесная броня обеспечивает хорошую защиту. В лоб он выдерживает попадание 14,5 мм пуль, а борта - от 12,7 мм. Усилена и противоминная стойкость.

Вес - 6 900 кг. Мощность дизельного двигателя - 150 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода - 1 500 километров.

Военные эксперты считают эту модернизированную версию знаменитого "Бардака" самой лучшей из всех имеющихся.

Источник изображения: Фото: РТС

Источник изображения: Фото: РТС

Источник изображения: Фото: РТС

Источник изображения: Фото: РТС

Источник изображения: Фото: РТС

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
БРДМ-2
КПВТ
ПКТМ
Похожие новости
06.08.2019
Рассекречены характеристики модернизированного бронеразведчика БРДМ-2МС
29.07.2019
Какую модификацию БРДМ-2 из России получила Сербия: версии
20.03.2018
ВВС Сербии ожидают от России два Ан-26
30.03.2017
Россия и Сербия подписали договор о поставке Белграду истребителей МиГ-29
23.12.2016
Россия подарит Сербии истребители, танки и БРДМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:17
  • 1
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 09.10 05:44
  • 13
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 09.10 04:00
  • 2
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 00:10
  • 116
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.10 21:43
  • 12
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 20:06
  • 4
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 20:01
  • 3
Официальный Дамаск контролирует почти всю территорию Сирии - Минобороны РФ
  • 08.10 19:54
  • 1
Редкий зверь: вертолет-штурмовик Ка-29 замечен на учениях морпехов
  • 08.10 19:40
  • 1
СМИ сообщили о контракте между РФ и Китаем на разработку программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 19:05
  • 15
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 18:50
  • 4
Проект вертолета Bell 360 Invictus
  • 08.10 18:44
  • 34
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 08.10 18:09
  • 1
We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник
  • 08.10 17:58
  • 1
Китайская армия отказывается от автомата-буллпапа QBZ-95
  • 08.10 15:30
  • 1
ВКС завершили тестирование нового спутника "ГЛОНАСС-К"