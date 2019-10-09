Авиастроители призвали Париж и Берлин срочно обеспечить создание конкурента F-35

Распространенное Dassault Aviation "концептуальное" изображение перспективного франко-германского истребителя Next Generation Fighter (NGF), создаваемого в рамках программы Future Combat Air System (FCAS). С высокой степенью вероятности, конечный облик самолета будет иметь мало общего с данным изображением.

Авиастроительные корпорации Dassault Aviation и Airbus обратились к властям Франции и Германии с просьбой принять срочные меры по разработке нового боевого самолета в рамках программы "Воздушной боевой системы будущего" (SCAF).

"Крайне важно в настоящее время обеспечить меры по конкретному продвижению проекта SCAF", – сказано в заявлении руководства двух корпораций, передает ТАСС.

Там отмечено, что нужно распределить среди участвующих в проекте компаний контракты на опытно-конструкторские работы, в результате которых в 2026 году должен быть создан опытно-демонстрационный образец самолета.

В заявлении также сказано, что назначенное на 16 октября заседание франко-германского совета министров в Тулузе "должно послужить катализатором для проявления совместного устремления двух стран продвигаться вперед в деле быстрого начала данной фазы проекта, касающейся создания демонстрационных образцов".

По мнению руководства корпораций, на данном саммите следует добиться также "обещаний стран-партнеров относительно обеспечения надежного финансирования проекта, что подтвердит рассчитанный на длительный срок и обоснованный характер данной европейской программы по разработке [вооружений]".

"Технологии будущего должны разрабатываться уже прямо сейчас, чтобы в дальнейшем быть опробованы и испытаны в полете", – сказано в документе, подписанном президентом – генеральным директором Dassault Aviation Эриком Трапье и исполнительным президентом филиала Airbus Defence and Space Дирком Хоке.

Ранее сообщалось, что Airbus и Dassault Aviation решили создать конкурента американского истребителя F-35.

Анастасия Воробьева