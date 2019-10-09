Войти
09.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Авиастроители призвали Париж и Берлин срочно обеспечить создание конкурента F-35

227
0
0
Next Generation Fighter (NGF)
Распространенное Dassault Aviation "концептуальное" изображение перспективного франко-германского истребителя Next Generation Fighter (NGF), создаваемого в рамках программы Future Combat Air System (FCAS). С высокой степенью вероятности, конечный облик самолета будет иметь мало общего с данным изображением.
Источник изображения: Dassault Aviation / V Almansa

Авиастроительные корпорации Dassault Aviation и Airbus обратились к властям Франции и Германии с просьбой принять срочные меры по разработке нового боевого самолета в рамках программы "Воздушной боевой системы будущего" (SCAF).

"Крайне важно в настоящее время обеспечить меры по конкретному продвижению проекта SCAF", – сказано в заявлении руководства двух корпораций, передает ТАСС.

Там отмечено, что нужно распределить среди участвующих в проекте компаний контракты на опытно-конструкторские работы, в результате которых в 2026 году должен быть создан опытно-демонстрационный образец самолета.

В заявлении также сказано, что назначенное на 16 октября заседание франко-германского совета министров в Тулузе "должно послужить катализатором для проявления совместного устремления двух стран продвигаться вперед в деле быстрого начала данной фазы проекта, касающейся создания демонстрационных образцов".

По мнению руководства корпораций, на данном саммите следует добиться также "обещаний стран-партнеров относительно обеспечения надежного финансирования проекта, что подтвердит рассчитанный на длительный срок и обоснованный характер данной европейской программы по разработке [вооружений]".

"Технологии будущего должны разрабатываться уже прямо сейчас, чтобы в дальнейшем быть опробованы и испытаны в полете", – сказано в документе, подписанном президентом – генеральным директором Dassault Aviation Эриком Трапье и исполнительным президентом филиала Airbus Defence and Space Дирком Хоке.

Ранее сообщалось, что Airbus и Dassault Aviation решили создать конкурента американского истребителя F-35.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Франция
Продукция
F-35
Компании
Airbus
Dassault
Похожие новости
16.09.2019
Боевой самолет 6-го поколения будут строить несколько стран Европы
24.06.2019
Минобороны Швейцарии завершило испытания истребителей, представленных претендентами в рамках тендера ВВС страны
14.01.2019
Европа выходит из-под опеки Америки
24.10.2018
Модель европейского истребителя будущего - фото
09.04.2018
Минуя пятое поколение
13.11.2017
Airbus обнародовал подробности нового истребителя для ЕС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:17
  • 1
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 09.10 05:44
  • 13
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 09.10 04:00
  • 2
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 00:10
  • 116
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.10 21:43
  • 12
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 20:06
  • 4
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 20:01
  • 3
Официальный Дамаск контролирует почти всю территорию Сирии - Минобороны РФ
  • 08.10 19:54
  • 1
Редкий зверь: вертолет-штурмовик Ка-29 замечен на учениях морпехов
  • 08.10 19:40
  • 1
СМИ сообщили о контракте между РФ и Китаем на разработку программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 19:05
  • 15
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 18:50
  • 4
Проект вертолета Bell 360 Invictus
  • 08.10 18:44
  • 34
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 08.10 18:09
  • 1
We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник
  • 08.10 17:58
  • 1
Китайская армия отказывается от автомата-буллпапа QBZ-95
  • 08.10 15:30
  • 1
ВКС завершили тестирование нового спутника "ГЛОНАСС-К"