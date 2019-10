Эксперты сравнили танковую мощь НАТО и России

Российская армия обладает самым большим танковым парком в мире. Такой вывод сделали аналитики в США. Военные эксперты в американском издании We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнили количество танков в вооруженных силах НАТО и России.

По их подсчетам, в армиях НАТО танков 11 тысяч, а у России их около 22 тысяч единиц.

В СССР на полную мощь работали четыре огромных танковых завода - в Ленинграде, Харькове, Нижнем Тагиле и Омске. Столь масштабного производства бронетехники, кстати, очень качественной, не было ни в одной стране мира. Общее количество танков в Советском Союзе и странах Варшавского договора измерялось десятками тысяч.

Если немецкие "Тигры" поражали Т-34 на дальности в 2000 метров, то сейчас немецкий "Леопард" не сможет подойти к Т-90 и на пять километров

Стратеги НАТО признавали, что в случае начала масштабной войны в Европе эту бронированную лавину остановить было невозможно. Задержать на какое-то время ее мог лишь встречный ядерный удар. В любом случае через два-три дня советские танки были бы у берегов Ла-Манша.

Давно нет Советского Союза. Но какие-то фантомные страхи на Западе, похоже, остались. А какую бронетехнику сегодня имеют Сухопутные войска Российской Федерации?

На вооружении стоят три типа танков - Т-72, Т-80 и Т-90. До недавнего времени в отдаленных гарнизонах были еще Т-62, которые даже смогли отметиться во время боевых действий на Северном Кавказе в середине 1990-х. Сейчас они в глубокой консервации, наряду с Т-55 и, как ни странно, сохранившимися тяжелыми Т-10 - глубокой модернизацией ИС-3. Также в консервации находятся плавающие танки ПТ-76 и какое-то количество Т-64, оставшихся на нашей территории после распада Союза.

Если сравнивать качество российских бронемашин с зарубежными аналогами, то эксперты в своем мнении едины - наши лучшие. Это подтверждается в том числе и тем, что в различных уголках планеты продолжают реально воевать и Т-55, и Т-62, и даже Т-34. А Т-72 стал самым массовым по своему выпуску танком после Второй мировой войны. Интересно, что в начале 1990-х, вскоре после распада СССР, на Западе в инициативном порядке была разработана программа глубокой модернизации Т-72. Там посчитали, что слабая тогда Россия не сможет поддерживать на должном уровне именно эти машины, широко распространенные в армиях многих стран мира. Которые, по мнению маститых зарубежных экспертов, были по своей конструкции почти идеальными и при их надлежащем уходе могли служить десятилетиями. Естественно, прибыльное дело обслуживания и обновления советских танков за пределами РФ, которые кому-то казались уже бесхозными, не могло не привлечь.

Однако Россия оправилась от шока девяностых и сама смогла модернизировать свои танки, поставленные на экспорт еще во времена СССР. Более того, мы нарастили продажу Т-72 за рубеж. А в Индии наладили лицензионное производство Т-90.

Т-90 имеет самый низкий силуэт среди основных современных танков. У него многослойная противоснарядная броневая защита. Лобовая многослойная броня корпуса и башни эквивалентна более чем полуметровой гомогенной броне. Общая стойкость против обстрела подкалиберными снарядами оценивается как эквивалентная 850 мм броневой стали. То есть почти метру.

Основное вооружение Т-90 - гладкоствольная 125-мм пушка. При стрельбе бронебойными кумулятивными и подкалиберными боеприпасами максимальная прицельная дальность составляет 4000 м, управляемыми ракетными боеприпасами - 5000 м, осколочно-фугасными боеприпасами по баллистической траектории до 10 000 м. У всех зарубежных конкурентов дальность танкового выстрела не превышает трех километров.

Если на Курской дуге немецкие "Тигры" поражали Т-34 на дальности в 2000 метров, то сейчас немецкий "Леопард" не сможет подойти к Т-90 и на пять километров.

В полной мере сказанное выше относится и к Т-72, и к Т-80. Чем еще отличается российская бронетехника? Она очень надежна. Проста в эксплуатации и ремонте. Наши танки очень маневренны и обладают, пожалуй, лучшими в мире скоростными характеристиками. По совокупности своих боевых качеств не уступает, а по ряду показателей превосходит все западные образцы, которые, надо отметить, значительно дороже российских аналогов.

Как известно, в нашей стране, а именно в Нижнем Тагиле, первыми в мире смогли спроектировать и подготовить к серийному выпуску танк нового поколения - Т-14 "Армата". Эта машина уже определила развитие мирового танкостроения в ХХI веке.

Если говорить о количестве российских танков, то оно определяется континентальными размерами нашей страны, которую требуется защищать. Впрочем, атаки танковыми лавинами ушли в прошлое. Победа достигается все-таки не числом, а умением. А то, что наши танкисты - профессионалы высшего уровня, равных которым в мире нет, можно убедиться на международном танковом биатлоне, который ежегодно проходит в подмосковном Алабино.

Сергей Птичкин