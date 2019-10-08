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08.10.2019
РИА Новости

Военный эксперт рассказал, зачем России больше танков, чем у НАТО

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Танк Т-90А во время динамического показа на форуме "Армия-2019"
Танк Т-90А во время динамического показа на форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко прокомментировал для РИА Новости публикацию о превосходстве России над НАТО в количестве танков.

Ранее американское специализированное издание We Are The Mighty со ссылкой на портал GlobalFirepower.com сообщило, что Россия располагает 22 тысячами танков, в то время как у НАТО их всего 11 тысяч (18 тысяч, если считать совместно с США и Канадой).

"Комплектование российских Вооруженных сил бронетехникой вызвано необходимостью защиты всей территории Российской Федерации", — сказал Коротченко.

Он предположил, что издания, заявляющие о чрезмерном количестве танков, "пытаются приписать России агрессивные замыслы", хотя на самом деле это не так.

Эксперт отметил, что такая ситуация сложилась давно, еще у Советского Союза танков было больше, чем у стран — членов НАТО в совокупности.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Канада
Россия
США
Проекты
NATO
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