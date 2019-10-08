Западный взгляд на новые назначения в силовом блоке Украины

Как сообщает бюллетень "Intelligene online" в статье "Zelensky renforce son emprise sur le renseignement de Kiev", с назначением главой Службы внешней разведки Украины 20 сентября 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский продолжил политику расстановки своих людей в силовых структурах. Толчок этому был дан после парламентских выборов, новые назначения имеют целью удалить из украинских спецслужб кланы, которые не подчиняются Зеленскому.

Новый директор Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов (с) news.liga.net

Так, новый глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Валерий Евдокимов заменил Владислава Бухарева, "вывезенного" с должности Службы безопасности Украины. Бухарев являлся ветераном украинской разведки и считается близким к Юлии Тимошенко, благодаря которой он прошел в Верховную Раду по ее партийному списку. Сторонники Тимошенко поддерживают особые отношения со спонсором нынешнего президента Украины олигархом Игорем Коломойским.

В конце августа Зеленский назначил своего друга детства Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ), до того Баканов возглавлял Управление по борьбе с коррупцией. Долгое время Баканов был вместе с Зеленским в компании "Студия Квартал-95", которая управляла телеканалами, принадлежащими Коломойскому.

Новый глава СВР Украины Валерий Евдокимов большую часть своей карьеры провел в Государственной пограничной службе Украины, а с июня 2019 года стал заместителем директора СВР Украины. Аналогично администрации президента он будет поддерживать отношения с основным партером СВР - американским ЦРУ. Впрочем, эти отношения сильно политизировались за последние недели - Украина стала заложником войны между президентом США Дональдом Трампом и демократическим большинством в Конгрессе США.