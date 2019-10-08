Новая китайская боевая машина пехоты VN17

Оригинал взят у коллеги dambiev в Подробнее про китайскую тяжелую БМП VN 17

В анонсе китайского аналога телепередачи "Военная приемка" впервые показали кадры внутри китайской тяжелой БМП VN 17 разработки China Ordnance Industry Group (дочерней компании китайской военно-промышленной корпорации Norinco).

VN 17 - новая тяжелая 30-тонная БМП на базе легкого танка VT5 с 30-мм автоматической пушкой и ПТУР нового поколения HJ-12.