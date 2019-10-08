Эстония закупает еще шесть южнокорейских 155-мм самоходных гаубиц К9

Как сообщил эстонской газете "Postimees" министр обороны Эстонии Юри Луйк, министерство обороны Эстонии приняло решение приобрести в Южной Корее еще шесть 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder в дополнение к 12 заказанным ранее. Приобретение шести дополнительных САУ будет произведено на средства примерно в 20 млн евро, сэкономленные министерством обороны Эстонии на закупках в 2019 году.

Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder во время испытаний в Финляндии и Норвегии в 2016 году (с) Ardi Hallismaa / вооруженные силы Эстонии

Луйк сообщил, что несколько закупок в этом году были осуществлены эстонским оборонным ведомством по более низкой цене, чем ожидалось, или были покрыты за счет военной помощи США, что позволило сэкономить почти 20 млн евро из оборонного бюджета. В частности, меньшая сумма, чем изначально рассчитывалось, была выделена на приобретение новых автоматических винтовок по заключенному в июле контракту с американской компанией Lewis Machine & Tool Company (LMT). Правительство США, в свою очередь, безвозмездно передало Эстонии партии артиллерийских боеприпасов, разведывательное оборудование и средства связи, закупка которых ранее планировалась эстонцами за бюджетные средства.

Напомним, что в июне 2018 года Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) подписал c южнокорейским государственным внешнеторговым объединением KOTRA и объединением Hanwha Land Systems (входящим в состав южнокорейской группы Hanwha) контракт стоимостью 46 млн евро на приобретение из наличия армии Южной Кореи 12 самоходных 155-мм/52 гаубиц К9 Thunder.

Заказанные 12 САУ К9 должны поступить в Эстонию несколькими партиями с конца 2020 года (когда прибудут первые две установки) по 2023 год и будут переданы на вооружение артиллерийского дивизиона 1-й пехотной бригады эстонской армии в 2021 году (сейчас этот дивизион, дислоцированный в Тапа, оснащен приобретенными у Германии 155-мм/39 буксируемыми гаубицами FН-70 и полученными от Финляндии советскими 122-мм буксируемыми гаубицами Д-30). Приобретаемые САУ имеют возраст 10-12 лет и перед отправкой в Эстонию пройдут ремонт силами Hanwha Land Systems.

Приобретение еще шести САУ К9 позволит сформировать в составе дивизиона третью батарею данных систем. По заявлению главы RKIK Кусти Салма, контракт 2018 года на закупку 12 гаубиц К9 включал семилетний опцион на возможную закупку еще 12 таких САУ, и теперь часть этого опциона будет реализована.

Подлежащие снятию с вооружения дивизиона 1-й эстонской пехотной бригады буксируемые гаубицы FH-70 будут после этого законсервированы, хотя их дальнейшая судьба пока не определена.