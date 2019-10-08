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08.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Глава Пентагона позвонил Шойгу

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Марк Эспер
Марк Эспер.
Источник изображения: https://yandex.ru/images/

Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, заявили в российском Минобороны.

"7 октября 2019 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером", – передает ТАСС сообщение Минобороны России.

В сентябре между Эспером и Шойгу состоялся заочный спор о "поведении" России. Глава Пентагона тогда заявил, что России следует изменить свое поведение для совместной работы с США и вести себя "как более нормальная страна".

Шойгу в ответ заметил, что в России все-таки "побудут пока ненормальными".


Сергей Гурьянов

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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