Глава Пентагона позвонил Шойгу
Марк Эспер.
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Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, заявили в российском Минобороны.
"7 октября 2019 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером", – передает ТАСС сообщение Минобороны России.
В сентябре между Эспером и Шойгу состоялся заочный спор о "поведении" России. Глава Пентагона тогда заявил, что России следует изменить свое поведение для совместной работы с США и вести себя "как более нормальная страна".
Шойгу в ответ заметил, что в России все-таки "побудут пока ненормальными".
Сергей Гурьянов
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