Глава Пентагона позвонил Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, заявили в российском Минобороны.

"7 октября 2019 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером", – передает ТАСС сообщение Минобороны России.

В сентябре между Эспером и Шойгу состоялся заочный спор о "поведении" России. Глава Пентагона тогда заявил, что России следует изменить свое поведение для совместной работы с США и вести себя "как более нормальная страна".

Шойгу в ответ заметил, что в России все-таки "побудут пока ненормальными".

Сергей Гурьянов