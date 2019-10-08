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08.10.2019
Военно-промышленный курьер

Отряд кораблей Балтфлота провел поиск субмарин в водах Атлантики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сторожевик "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" в соответствии с планом международной деятельности Министерства обороны следуют в Индийский океан. На борту находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты БФ.

1 октября отряд кораблей покинул Балтийск. А в минувшие выходные, пройдя проливы Па-де-Кале и Ла-Манш, вышел в Атлантический океан. После чего, согласно программе дальнего похода, боевые расчеты "Ярослава Мудрого" должны были провести поиск подводных лодок условного противника. Все задачи, поставленные в рамках учений по организации противолодочной обороны на ходу в районах Атлантики, были успешно выполнены, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Напомним, во время похода отряд кораблей Балтфлота впервые примет участие в морской части российско-индийских учений "ИНДРА-2019", которые с 10 по 19 декабря пройдут в Индийском океане.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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