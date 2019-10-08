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08.10.2019
bmpd.livejournal.com

Кипр получил новое вооружение сербского производства

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1 октября 2019 года в столице Республики Кипр Никосии состоялся военный парад в ознаменование 59-й годовщины независимости острова. В ходе парада были впервые продемонстрированы поступившие на вооружение Национальной гвардии Кипра (как именуются вооруженные силы Республики Кипр) недавно полученные приобретенные в Сербии новые 155-мм/52 самоходные гаубицы NORA-B52K1 на колесном шасси (8х8) и колесные бронированные машины BOV M16 Miloš (4х4).

155-мм/52 самоходная гаубица NORA-B52K1 сербского производства на бронированном колесном шасси Tatra (8х8) Национальной гвардии Кипра на параде 01.10.2019 (с) via "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive

Правительство Кипра всего приобрело 24 самоходные гаубицы NORA-B52K1 на бронированном колесном шасси Tatra (8х8) и восемь колесных бронированных машин BOV M16 Miloš. Все восемь машин М16 были поставлены на Кипр в августе 2019 года, а поставки САУ были начаты в сентябре. Оба эти образца техники изготавливаются предприятием "Борбени Сложени Системи" (БСС) сербского военно-промышленного объединения "Југоимпорт - СДПР" в Велика-Плана.

Кипр стал первым иностранным заказчиком 14-тонной бронированной машины BOV M16 Miloš класса MRAP с колесной формулой 4х4, впервые представленной в 2017 году. До настоящего времени небольшие партии этих машин были поставлены вооруженным силам и жандармерии Сербии. Как сербские машины, полученные Кипром BOV M16 Miloš оснащены разработанным "Југоимпорт - СДПР" дистанционно управляемым боевым модулем М15 с 12,7-мм пулеметом.

Также Кипр стал четвертым известным иностранным получателем 155-мм самоходных гаубиц семейства NORA-B на колесном шасси - после Бангладеш, Мьянмы и Кении. Сейчас из артиллерии калибра 155 мм Национальная гвардия Кипра располагает 12 словацкими 155-мм/45 самоходными гаубицами Zuzana 2000 на колесном шасси (8х8), 12 старыми французскими самоходными гаубицами Mk F3 на гусеничном шасси и 12 французскими буксируемыми пушками TRF1.

Республика Кипр является с 1960-х годов традиционным получателем югославского, а затем сербского вооружения.

Колесная бронированная машина BOV M16 Miloš (4х4) сербского производства Национальной гвардии Кипра на параде 01.10.2019 (с) via "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive

155-мм/52 самоходная гаубица NORA-B52K1 сербского производства на бронированном колесном шасси Tatra (8х8) Национальной гвардии Кипра на параде 01.10.2019 (с) via "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive и twitter.com/AngelidesSavvas

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Страны
Бангладеш
Кения
Кипр
Мьянма
Сербия
Словакия
Франция
Югославия
Продукция
B-52
M16
Компании
Tatra
Издания
Военный Парад
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