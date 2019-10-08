Новый Ми-26 в арктической окраске

Сделанная известным ростовским споттером Erik Romanenko фотография проходящего заводские испытания нового тяжелого транспортного вертолета Ми-26, построенного для Министерства обороны России на АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России") в Ростове-на-Дону. вертолет имеет характерную "арктическую окраску" и бортовой номер "71 красный".

По сообщению автора снимка, "это уже второй Ми-26 получивший такую раскраску".

Новый тяжелый транспортный вертолет Ми-26, построенный для Министерства обороны России на АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России"). Вертолет имеет характерную "арктическую окраску" и бортовой номер "71 красный". Ростов-на-Дону, 02.10.2019 (с) Erik Romanenko