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08.10.2019
bmpd.livejournal.com

Новый Ми-26 в арктической окраске

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Сделанная известным ростовским споттером Erik Romanenko фотография проходящего заводские испытания нового тяжелого транспортного вертолета Ми-26, построенного для Министерства обороны России на АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России") в Ростове-на-Дону. вертолет имеет характерную "арктическую окраску" и бортовой номер "71 красный".

По сообщению автора снимка, "это уже второй Ми-26 получивший такую раскраску".

Новый тяжелый транспортный вертолет Ми-26, построенный для Министерства обороны России на АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России"). Вертолет имеет характерную "арктическую окраску" и бортовой номер "71 красный". Ростов-на-Дону, 02.10.2019 (с) Erik Romanenko

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Роствертол
Проекты
Арктика
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