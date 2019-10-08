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08.10.2019
bmpd.livejournal.com

Новые разработки сухопутных войск иранской армии

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Новые разработки сухопутных войск иранской Армии

Организация джихада исследования и самообеспечения сухопутных войск иранской Армии представила очередные разработки. Напомню, что основная часть ВПК Ирана объединена в крупные оборонные организации подконтрольные Минобороны, но в составе видов войск Армии и КСИР есть отдельные организации джихада исследования и самообеспечения опирающиеся на мощности подконтрольных Армии и КСИР предприятий, таких как ремонтные заводы и пр. Многие разработки подобной организации сухопутных войск иранской Армии так и остаются на стадии ранних прототипов, так как у них не хватает имеющихся ресурсов для их доведения, но иногда у них все-таки интересные проекты попадаются.

В Тегеране с участием заместителя главнокомандующего Армии Ирана и командующего сухопутными силами прошла презентация новой военной техники, разработанной Организацией исследований и джихада самообеспеченности сухопутных сил Армии Ирана.

В числе новых разработок можно выделить легкую тактическую автомашину с противопульным бронированием "Руин-тан", умного робота с системным управлением "Хейдар 1", запускаемый вручную беспилотник "Фарпад", систему целенаправленной постановки помех для вражеских роторов, а также систему управления и контроля для ракет точечного поражения "Лаббейк 1".

http://parstoday.com/ru/news/iran-i105719

Основное внимание СМИ было обращено на представленный бронированный внедорожник Rueen-Tan

Но мне больше понравились вот эти небольшие сухопутные роботизированные платформы Heidar 1 объединяемые системой управления в сеть с другими такими роботами и БПЛА. На них могут устанавливаться вооружения, но судя по форме самого робота и кадрам с испытаний, это в первую очередь управляемые движущиеся мины. На видео ниже видно, как в ходе испытаний такой робот подъезжает и взрывается под танком.

Прояснилась ситуация и с Labbayk-1. Напомню, что про испытание управляемой ракеты под именем Labbayk-1 было заявлено в ходе учений иранской армии в январе 2018 г. на юго-востоке Ирана, а сейчас наконец-то уточнено, что так называется непосредственно блок наведения и управления ракет. Я так понимаю он предназначен для модернизации старых неуправляемых тактических ракет сухопутных войск Армии наподобие того как КСИР уже не первый год модернизирует свои неуправляемые ракеты семейства Zelzal в управляемые.

Это уже известные БПЛА Farpad предназначенные для запуска с рук.

Это в свою очередь похоже машина для постановки помех радиоуправляемым котперам и т.п.

http://defapress.ir/fa/news/364830/??????-???????-??-??????????-????-?????

https://www.mizanonline.com/fa/news/555151/???????-??-??-??????-???????-?-???????‌???-????-?-?????-???-????-??????-?????-???-?????

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Проекты
БПЛА
Военные учения
Робот
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