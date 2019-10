1 октября 2019 года американская вертолетостроительная компания Bell (входит в состав корпорации Textron) обнародовала информацию о проекте разведывательно-ударного вертолета Bell 360 Invictus, который компания планирует предложить на конкурс армии США по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

Проектное изображение разведывательно-ударного вертолета Bell 360 Invictus (c) Bell

Программа FARA предусматривает разработку перспективного разведывательно-ударного вертолета для армейской авиации США, который должен дополнить боевые вертолеты семейства Boeing AH-64 Apache. Ранее в апреле 2019 года армия США выдала контракты стоимостью примерно по 15 млн долл на разработку на конкурсной основе аванпроектов по программе FARA пяти компаниям - AVX Aircraft (в партнерстве с L-3 Communications Integrated Systems), Bell, Boeing, Karem Aircraft и Sikorsky (принадлежащей Lockheed Martin). Аванпроекты должны быть представлены к марту 2020 года, после чего в течении девяти месяцев два участника тендера будут выбраны постройки летных прототипов, испытания которых должны быть начаты в первом квартале 2023 финансового года (то есть в конце 2022 календарного года). После окончательного выбора одного образца, его серийное производство считается возможным с 2028 года.

Bell планирует продемонстрировать полноразмерный макет вертолета Bell 360 Invictus 14 октября на ежегодной-выставке конференции Ассоциации армии США (Association of the U.S. Army - AUSA) и заявляет о готовности поднять в воздух первый прототип в 2022 году.

Представленный проект вертолета Bell 360 Invictus выглядит подобием созданного ранее для армейской авиации США совместно Boeing и Sikorsky известного разведывательно-ударного вертолета RAH-66 Comanche, программа которого была закрыта армией в 2004 году по финансовым соображениям. Хотя основные проектные характеристики Bell 360 Invictus пока не раскрываются, однако, видимо, он должен быть несколько крупнее Comanche и должен быть оснащен одним перспективным турбовальным двигателем General Electric Т901 в классе мощности 3000 л.с., создаваемым по программе Improved Turbine Engine Program (ITEP). Также вертолет будет иметь вспомогательную силовую установку. Несущая система создается на основе системы нового вертолета Bell 525, хотя несущий винт диаметром 40 футов должен иметь только четыре лопасти вместо пяти. Рулевой винт, как и на Comanche, выполнен по схеме "фенестрон". Имеются два весьма крупных несущих крыла. Вертолет оснащен электродистанционной системой управления, экипаж два человека.

Bell заявляет, что Bell 360 Invictus должен иметь крейсерскую скорость "более 180 узлов" при максимальном взлетном весе (неназываемом). Боевой радиус заявлен в 135 миль при 90-минутном барражировании. Вооружение будет включать турельную 20-мм трехстовольную пушку и до 1400 фунтов боевой нагрузки в отсеках вооружения (на изображениях демонстрируются четыре ракеты Hellfirе в отсеках вооружения на выдвижных пусковых установках и еще восемь ракет на внешней подвеске под крылом).

