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08.10.2019
bmpd.livejournal.com

Китайская армия отказывается от автомата-буллпапа QBZ-95

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Как сообщает журнал "Калашников. Оружие" в своем канале на "Яндекс Дзен", широкой общественности представлен новый основной образец стрелкового оружия китайской армии под названием QBZ-191.

Два года назад появилась информация о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) планирует замену буллпапа QBZ-95-1 автоматом в стандартной компоновке. 1 октября 2019 года на военном параде, посвящённом 70-летию Китайской Народной Республики, в строю военнослужащих НОАК мир впервые увидел новый автомат QBZ-191 калибра 5,8×42 мм.

Военнослужащие НОАК с новыми автоматами QBZ-191 под патрон калибра 5,8×42 мм на параде в Пекине 1 октября 2019 года

Предполагается появление трёх версий автомата - со стволами длиной 267 мм (PDW), 368 (основной образец) и удлинённым тяжёлым стволом для снайперов в отделениях.

Новый китайский автомат QBZ-191

Безударная автоматика работает за счёт отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня. Затвор поворотный. УСМ обеспечивает ведение одиночного и автоматического огня, магазины используются от QBZ-95.

Схемы устройства автомата QBZ-191

Оружие оснащено длинной планкой "пикатини" сверху алюминиевой ствольной коробки и цевья, складной мушкой и регулируемым по длине пластиковым прикладом (складывание не предусмотрено). Китайская армия массово эксплуатирует QBZ-95 около 20 лет и переход на новый основной образец стрелкового оружия нормальной компоновки свидетельствует о сформировавшемся понимании непригодности буллпапов для регулярной армии.

Буллпап QBZ-95 калибра 5,8×42 мм эксплуатируется в НОАК около 20 лет. На фото оружие оснащено оптическим прицелом и подствольным гранатомётом

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Страны
Китай
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