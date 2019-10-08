Войти
08.10.2019
bmpd.livejournal.com

Новый южнокорейский 120-мм самоходный миномет

396
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в Новая южнокорейская 120-мм самоходная минометная установка

Южная Корея завершила разработку 120-мм самоходной минометной установки (СМУ), интегрированной в гусеничный бронетранспортер (БТР) М113. Администрация программы оборонных закупок страны DAPA объявила, что самоходная система, разработка которой началась в марте 2014 года, успешно выполнила все требования, установленные южнокорейскими военными после окончательных испытаний и оценок. СМУ разработано для армии Республики Корея несколькими южнокорейскими компаниями, включая Hanwha Defense и S&T Dynamics, стоимость работ составила 41,3 млрд корейских вон (35,7 млн долл США). Интегрированная минометная система может вращаться на 360°, и, как утверждается, имеет дальность стрельбы в 2,3 раза больше, чем у стареющего 107-мм нарезного миномета M30, которого она, как ожидается, заменит. DAPA также сообщил, что новое оружие оснащено автоматизированной системой управления огнем и механизмом заряжания. Южная Корея также использует вариант БТР M113 в качестве командной машины для новой системы. Ожидается, что развитие этой самоходной минометной системы значительно улучшит возможности механизированных войск. Отмечается, что Сеул будет "активно поддерживать" экспорт этой системы в страны, заинтересованные в ее приобретении.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
M113 БТР
Компании
DAPA
DRDO
Похожие новости
18.10.2013
Южная Корея вновь запускает тендер по закупке истребителей
20.08.2013
«Боинг» и ЕАДС претендуют на поставку истребителей ВВС Республики Корея по программе FX-3
03.06.2013
Минобороны Республики Корея намерено ускорить процедуру закупки истребителей по программе FX-3
16.01.2012
IAI подписала контракт стоимостью 500 млн долларов на поставку двух РЛС EL/M-2080 «Грин Пайн»
14.09.2010
Программа поставки ВТС C-130J «Супер Геркулес» ВВС Республики Корея находится под угрозой срыва
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 09:17
  • 2
В США уравняли С-400 и Patriot
  • 08.10 08:53
  • 1
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 08:30
  • 1
В США предложили способ "сдерживания" России в Черноморском регионе
  • 08.10 02:07
  • 2
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 08.10 01:32
  • 14
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 01:07
  • 1
Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства
  • 08.10 01:04
  • 11
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 01:00
  • 8
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 08.10 00:08
  • 88
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 07.10 23:04
  • 37
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 22:50
  • 8
Китай раньше России обзавелся сверхзвуковым беспилотником с ПВРД
  • 07.10 22:09
  • 9
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 07.10 20:13
  • 2
Куда приводит свобода: секреты НАТО можно легко найти в интернете
  • 07.10 18:48
  • 114
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 07.10 18:15
  • 1
Эксперт в США: Русские не просто так делают ставку на подлодки, отказываясь от авианосцев