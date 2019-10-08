Новый южнокорейский 120-мм самоходный миномет

Оригинал взят у коллеги dambiev в Новая южнокорейская 120-мм самоходная минометная установка

Южная Корея завершила разработку 120-мм самоходной минометной установки (СМУ), интегрированной в гусеничный бронетранспортер (БТР) М113. Администрация программы оборонных закупок страны DAPA объявила, что самоходная система, разработка которой началась в марте 2014 года, успешно выполнила все требования, установленные южнокорейскими военными после окончательных испытаний и оценок. СМУ разработано для армии Республики Корея несколькими южнокорейскими компаниями, включая Hanwha Defense и S&T Dynamics, стоимость работ составила 41,3 млрд корейских вон (35,7 млн долл США). Интегрированная минометная система может вращаться на 360°, и, как утверждается, имеет дальность стрельбы в 2,3 раза больше, чем у стареющего 107-мм нарезного миномета M30, которого она, как ожидается, заменит. DAPA также сообщил, что новое оружие оснащено автоматизированной системой управления огнем и механизмом заряжания. Южная Корея также использует вариант БТР M113 в качестве командной машины для новой системы. Ожидается, что развитие этой самоходной минометной системы значительно улучшит возможности механизированных войск. Отмечается, что Сеул будет "активно поддерживать" экспорт этой системы в страны, заинтересованные в ее приобретении.