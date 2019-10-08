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08.10.2019
bmpd.livejournal.com

Первый мотоотсек для стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки

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Как сообщила заводская газета "Взлетная полоса" Новосибирского авиационного завода имени В.П.Чкалова (НАЗ им. В.П. Чкалова - филиала ПАО "Компания "Сухой"), в конце сентября 2019 года на предприятии завершилось изготовление первого мотоотсека стратегического бомбардировщика Ту-160 (имеется в виду, как можно понять, первый серийный образец бомбардировщика Ту-160М2). Мотоотсек подготовлен для отправки на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев"), осуществляющий строительство бомбардировщиков серии Ту-160.

Первый мотоотсек для стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки, изготовленный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П.Чкалова (филиале ПАО "Компания "Сухой"). Новосибирск, сентября 2019 года (с) "Взлетная полоса"

Напомним, что в 25 января 2018 года Министерство обороны России в присутствии Президента России В.В. Путина подписало в Казани с ПАО "Туполев" контракт стоимостью 160 млрд рублей на строительство до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М2. По известным данным, первый полет первого из них запланирован на 2021 год с началом поставок в 2023 году.

(с) "Взлетная полоса"

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Туполев
Персоны
Путин Владимир
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