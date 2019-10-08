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08.10.2019
Военно-промышленный курьер

Грузия тоже хочет "Штайнмайера"

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Источник изображения: vpk-news.ru

На "оккупированных территориях" Грузии сложилась "довольно напряженная обстановка, которая в любое время может перерасти в более серьезную ситуацию". Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

По ее словам, одним из способов разрешения конфликтов является "увеличение количества наблюдателей ЕС".

"Мы говорили, прежде всего, о конфликтной ситуации и оккупированных территориях. О необходимости, о которой я всегда говорю с нашими партнерами, что наряду с другими конфликтами, в частности с конфликтом на Украине, Грузия не должна быть забыта, что довольно напряженная ситуация на наших оккупированных территориях, сложившаяся этим летом, в любое время может перерасти в более серьезную ситуацию, необходима деэскалация и, с другой стороны, поиск какого-то выхода. Одним из таких направлений является укрепление существующих форматов переговоров. Но и в других форматах, где могут быть рассмотрены и другие конфликты", - заявила Зурабишвили.

Накануне глава МИД Грузии Давид Залкалиани сообщил, что президент Германии не собирается представлять во время визита в Грузию формулу по урегулированию конфликта с Абхазией и Южной Осетией. 

Залкалиани полагает, что поводом для таких домыслов послужили последние события, которые развернулись на юго-востоке Украины, в частности подписание соглашений по Донбассу, основанных на предложениях президента Германии.

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Страны
Абхазия
Германия
Грузия
Украина
Южная Осетия
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