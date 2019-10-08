We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник

Европа продолжает пугать пресловутой "российской угрозой", и этим пользуются разработчики вооружений. Так, британская компания намерена поставить на рынок оружия сухопутный ракетный беспилотник для борьбы с российской "бронетанковой армадой".

Ракета Brimstone - это европейский эквивалент ракеты Hellfire. Подобно Hellfire, она разработана для уничтожения танков и других бронированных целей, на нее можно устанавливать разные системы самонаведения и боеголовки, и она уже прошла испытания в боевых условиях, в первую очередь на Ближнем Востоке. Теперь же ее производитель установил некоторое количество таких ракет на небольшие вездеходные беспилотники, способные разгромить российские бронетанковые соединения.

Для начала скажем несколько слов о характере угрозы. В то время как США разрываются между множеством угроз со стороны Ближнего Востока, Китая и России, главной угрозой для Европы является Россия. Европа закупает огромное количество энергоресурсов у России, однако отношения между ними остаются напряженными.

Россия уже дважды вторгалась на Украину, и она до сих пор поддерживает сепаратистов в Донбассе. По некоторым данным, Россия также нарушила территориальный суверенитет Эстонии, похитив офицера разведки. (Россия утверждает, что захват был произведен на ее стороне границы, Эстония с этим не согласна, и разведслужбы США и НАТО поддерживают Эстонию.)

Кроме того, Россия громко бряцает своим оружием каждый раз, когда то или иное государство Балтии или Восточной Европы делает шаг для укрепления связей с США или НАТО. Таким образом, если бы вы были маленьким европейским государством - особенно к северу от Сувалкского коридора, где Россия может "ампутировать" часть Европы, совершив бросок длиной всего в 100 километров, - противостояние российской угрозе было бы одним из ваших важнейших оборонных приоритетов.

Россия до сих пор остается обладательницей самого многочисленного парка сухопутной бронетехники в мире: по данным GlobalFirepower.com, Москва располагает 22 тысячами боевых танков. Самым крупным парком бронетанковой техники среди европейских членов НАТО обладает Турция, у которой 3,2 тысячи танков и которая постепенно перемещается на орбиту России. Всего у европейских государств-членов НАТО немногим более 11 тысяч танков. Вместе с США и Канадой данный показатель достигает 18 тысяч.

Таким образом, да, огромные бронетанковые войска России могут вызывать вполне оправданный страх у европейских стран. Никто не хочет, чтобы его постигла участь Украины или Грузии. (Россия успешно аннексировала часть территорий Грузии в результате вторжения 2008 года.)

Как можно предотвратить атаку России в отсутствие бронетанкового корпуса, крупного парка ударных вертолетов или какой-то другой дорогостоящей военной техники?

Если вам нужно напугать бронетанковый корпус противника и вы не можете позволить себе приобрести несколько сотен ударных вертолетов, оснащенных противотанковыми ракетами класса "воздух-земля", вероятно, есть смысл установить эти ракеты на небольшой сухопутный беспилотник.

"Этот кассетный магазин с высокими характеристиками выгрузки оптимален для того, чтобы противостоять крупным бронетанковым силам, - сказал Энди Аллен (Andy Allen), глава отдела продаж и бизнес-развития британского производителя ракетных систем MBDA. - Сочетание проверенных в боевых условиях ракет Brimstone компании MBDA с наземными беспилотными аппаратами, такими как THeMIS компании Milrem Robotics дает командиру боевой части возможность быстро и удаленно наносить сразу множество ударов - в любых погодных условиях - по всем известным бронированным целям на дальние расстояния".

Именно такая логика лежит в основе установки ракет Brimstone на наземные беспилотные аппараты THeMIS компании MILREM Robotics. Получившийся в результате аппарат чем-то напоминает робота ВАЛЛ-И, только без милых глаз и с шестью ракетами.

Аппарат THeMIS - это беспилотный пехотно-десантный транспортер, и компания MILREM Robotics выпускает его в нескольких конфигурациях - от транспортной версии до площадки для размещения боеприпасов на дистанционном управлении. Однако на самой мощной противотанковой версии этого аппарата, о которой говорится на сайте MILREM, установлена всего одна ракета "Джавелин". Компания MBDA предлагает оснастить его шестью ракетами Brimstone.

Такое сочетание может оказаться особенно мощным после того, как компания MILREM завершит работу над управляющим протоколом роевой атаки.

И Европа, вероятно, будет вкладывать средства в такую боевую технику. Она вложила огромные средства в ракеты Brimstone, а некоторые страны уже закупили по несколько аппаратов THeMIS, поэтому продать беспилотник, объединяющий в себе обе этих составляющих, будет не слишком трудно. Поэтому, когда вы в следующий раз решите провести учения в Европе, вы, вполне возможно, увидите, как вслед за европейским солдатом движется верный ему боевой робот - боевой робот, оснащенный шестью противотанковыми ракетами.

Логан Най (Logan Nye)