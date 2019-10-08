Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии

После разгрома хуситами бригады Саудовской Аравии, в которую входили и так называемые "добровольцы" (наёмники), представители группировки "Ансар Аллах" продолжают публиковать кадры с трофеями. И если подбитые в результате боя бронемашины саудовских войск хуситы предпочитают попросту сжигать, то стрелковым оружием пользуются весьма активно и в последующих операциях, включая и операции против тех же саудитов на их собственной территории.

Источник изображения: topwar.ru

Новые военные успехи хуситов - и новые трофеи. В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства. Автомат имеет калибр 5,56 мм. Он оснащён модульной оптикой и подствольным гранатомётом.

Саудовская Аравия является страной, куда бельгийские производители с 2005 года поставили более 50 тысяч таких штурмовых винтовок. При этом речь идёт об обычных модификациях. В модификациях с той же модульной оптикой и дополнительными средствами огневого поражения FN F2000, если верить официальной статистике, поставлена в весьма ограниченном варианте – не более 2200 единиц. "Операторами" именно такого варианта является подразделения спецназа национальной гвардии Саудовской Аравии. Массовые поставки FN F2000 осуществлялись в обычные подразделения той же саудовской Нацгвардии.

Источник изображения: topwar.ru

Трофеи в виде нескольких штурмовых винтовок бельгийского производства и "цинков" с боеприпасами к ним хуситы переместили на свои позиции.

Важно отметить, что за пределами Саудовской Аравии подразделения национальной гвардии Эр-Рияд официально не использует. Это говорит о том, что хуситы нового успеха добились, судя по всему, опять-таки на территории Саудовской Аравии, где Нацгвардию привлекают в том числе к патрулированию приграничных районов.