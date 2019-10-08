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08.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

National Interest назвал лучшие российские танки

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Журнал The National Interest составил собственный рейтинг лучших танков СССР и России. Лидером списка стал новейший Т-14 "Армата".

Танк нового поколения Т-14 называется "потенциально самым опасным танком в мире" благодаря конструктивным особенностям боевой машины. Издание выделяет дизельный двигатель мощностью 1,5 тыс. л.с., обеспечивающий танку оптимальное соотношение мощности и веса, и модульный комплекс динамический защиты "Малахит", передает РИА "Новости".

На второе место журнал поставил проект перспективной боевой машины Т-95, который назван "возможно, самым смертоносным российским танком". Указывается, что эта разработка превзойдет все основные боевые танки НАТО – как в защищенности, так и в огневой мощи. Танк собирались оснастить 152-миллиметровой пушкой в необитаемой башне. Издание указывает, что точные характеристики проекта были засекречены.

Т-90 стоит на третьем месте, эта машина называется самым массовым танком третьего поколения в армии России. После того, как у Т-90 доработают защитные, огневые системы и установят новую броню, машина может превзойти американские M1 "Абрамс".

На четвертом месте в рейтинге стоит семейство танков Т-54/Т-55, которые участвовали в операциях от Сирии до Ирака. Их называют наиболее "опытными" танками в мире.

На пятое место NI ставит легендарный советский танк Т-34, который отличался от предшественников более тяжелой броней. За счет нее, указывает издание, Красная армия смогла эффективно противостоять немецким противотанковым пушкам Pak-36. При этом на счету Т-34 и больше всего боевых потерь, что объясняется скорее всего слабой подготовленностью танкистов, говорится в материале.

В июне сообщалось, что иностранные эксперты признали российский танк Т-14 "Армата" лучшим в мире, а американский "Абрамс" не попал даже в тройку.

Ранее в понедельник издание We Are The Mighty подсчитало, что у России больше танков, чем у всех стран НАТО вместе взятых.



Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Германия
Ирак
Россия
Сирия
США
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Т-95
Проекты
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