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08.10.2019
Военно-промышленный курьер

Американский крейсер "Хюэ-Сити" отправлен на капремонт

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Источник изображения: vpk-news.ru

На военно-морской верфи в Норфолке начался капитальный ремонт с модернизацией ракетного крейсера "Хюэ-Сити".

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Naval Today, в результате срок службы корабля продлят как минимум до 40 лет, а также улучшат возможности средств противоракетной обороны.

На данный момент крейсеры "Тикондерога" остаются самыми тяжело вооруженными боевыми кораблями американского флота, поскольку оснащены 122 ячейками вертикального пуска ракет. Между тем, эсминцы класса "Арли Берк" в версии Flight I имеют 90 ячеек, а во втором поколении – 96 ячеек. У новейших эсминцев класса "Зумвальт" арсенал еще скромнее – только 80 ячеек.

В то же время крейсеры типа "Тикондерога", выполняющие роль ведущих кораблей противовоздушной обороны в ударных авианосных группах, с технической точки зрения заметно устарели, поскольку серия построена в период с 1980 по 1994 годы. В частности, вызывают нарекания разработанные в начале 1980-х годов штатные радиолокаторы SPY-1, которые уже не способны соответствовать современным вызовам.

В ходе модернизации на кораблях данного класса внедряют новейшие технологические решения, обновляют боевые системы и оборудование, чтобы "Тикондероги" смогли выполнять задачи как минимум до начала 2030-х годов.

"При планировании работ на борту нашего корабля учитывался опыт модернизации ранее введенных в эксплуатацию крейсеров "Геттисберг", "Виксбург" и "Энцио", – отметил Итан Ребер, командир "Хюэ-Сити". – Экипаж готов приступить к работе бок о бок со специалистами верфи, чтобы скорее вернуть корабль в строй".

"Хюэ-Сити" заложили в феврале 1989 года, спустили на воду в июне 1990 года, ввели в состав флота в сентябре 1991 года.

Полное водоизмещение крейсера класса "Тикондерога" составляет 9800 тонн, длина – 172 метра, ширина – 16 метров. Вооружен крылатыми ракетами "Томагавк", противолодочными ракетами ASROC, а также зенитными управляемыми ракетами SM-2 и SM-3. Кроме того, в арсенал корабля включены две 127-мм артустановки, два 30-мм зенитных арткомплекса, две 25-мм пушки, 12,7-мм пулеметы и 324-мм торпедные аппараты. На борту базируются два вертолета типа MH-60R "Сихок".

В составе ВМС США насчитывается 22 крейсера типа "Тикондерога".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
SH-60
SM-2
sm-3
Проекты
Ticonderoga
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