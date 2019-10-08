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08.10.2019
Российская газета

В Кремле выступили в поддержку системы распознавания лиц

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Дмитрий ПесковФото с сайта Президента РФ

Системы распознавания лиц хорошо зарекомендовали себя при обеспечении безопасности по всему миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя работу такой технологии в Москве.

"Технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран... Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, поимки преступников, предотвращения террористических актов и так далее", - сказал на брифинге Песков, добавив, что вопрос касается служб безопасности.

Ранее москвичка Алена Попова подала в суд иск с требованием признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице. Дело рассмотрит суд и решать тоже будет он, пояснил Песков, отметив, что Попова как гражданка может обращаться в разные инстанции.


Кира Латухина

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Россия
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