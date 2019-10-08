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08.10.2019
Российская газета

Модернизированная "Шилка" станет "скрытным убийцей"

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Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" после модернизации во Вьетнаме приобретет возможность уничтожать вражеские самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, не обнаруживая себя,

Военные специалисты страны изучили иностранный опыт работ в этом направлении и сейчас проектируют варианты, позволяющие значительно улучшить тактико-технические характеристики этих популярных во многих странах гусеничных самоходок.

Так, решено отказаться от устаревшей радиолокационной станции, которая сильно демаскирует работу ЗСУ и в то же время легко нейтрализуется современными системами радиоэлектронной борьбы.

Упор сделан на оптико-электронные средства обнаружения и прицеливания, которые, судя по обнародованным изображениям, будут размещены в специальном модуле, как раз там, где ранее располагалась антенна локатора. Применение такого оборудования значительно повысит скрытность применения и неуязвимость "Шилки".

Ранее во Вьетнаме была изготовлена мобильная система ПВО на шасси Камаза-43266, где как раз применены похожие прицелы.

Огневая мощь будет усилена за счет установки двух контейнеров с четырьмя малогабаритными ракетами класса "земля-воздух". Для этих целей хорошо подходят модернизированные "Стрела-2М" или "Иглы" российского производства.

Первые ЗСУ-23-4 "Шилка" были поставлены во Вьетнам в середине 70-х годов и, по некоторым данным, успели принять участие в заключительном этапе широкомасштабной операции "Хо Ши Мин", целью которой было полное освобождение страны.


Алексей Моисеев

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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Шилка
Компании
КАМАЗ
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